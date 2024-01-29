https://ria.ru/20240129/ufa-1924180872.html
Водителей, устроивших дрифт в Уфе, накажут
Водителей, устроивших дрифт в Уфе, накажут - РИА Новости, 29.01.2024
Водителей, устроивших дрифт в Уфе, накажут
Правоохранители возбудили административные дела на двух водителей иномарок, которые дрифтовали на оживленной улице Уфы и запускали фейерверки, а один из них... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:45
2024-01-29T16:45
2024-01-29T16:45
происшествия
авто
уфа
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УФА, 29 янв – РИА Новости. Правоохранители возбудили административные дела на двух водителей иномарок, которые дрифтовали на оживленной улице Уфы и запускали фейерверки, а один из них врезался в ограждение, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. В местных пабликах распространилось видео ночного инцидента на улице Карла Маркса. На кадрах – два автомобиля дрифтуют на оживленной дороге, из окон запускают фейерверки. Одна машина врезается в ограждение. "Наши сотрудники в Башкортостане выявили в соцсетях видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько автомобилей едут по одной из центральных улиц города Уфы с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Водители как минимум двух машин "БМВ" резко маневрировали – хаотично перестраивались и дрифтовали, создавая аварийные ситуации. В это время пассажиры из окон автомобилей запускали фейерверки", - написала Волк. По ее словам, в результате таких опасных действий произошел неуправляемый занос одной из иномарок, и она врезалась в ограждение. "Полицейские установили всех участников ночного заезда. В отношении 25-летнего виновника ДТП составлен административный материал по статье 12.15 КоАП РФ. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за превышение скорости. Водитель другой автомашины – еще один злостный правонарушитель – также будет привлечен к ответственности", - сообщила Волк. Она добавила, что кроме того, в настоящее время полицейские опрашивают девушку, которая находилась за рулем "Лады Приоры", следовала за иномарками и также нарушала ПДД. Волк опубликовала видео допроса водителя, устроившего аварию. Мужчина говорит, что хотел снять контент, купил фейерверки и раздал пассажирам своей и другой машины. "Отвлекся на них и врезался в ограждение. Я полностью осознал свою вину и признаю, это было неправильно, и прошу прощения. Больше такого не повторится", - говорит молодой человек.
https://ria.ru/20230509/bloger-1870638972.html
https://ria.ru/20230207/drift-1850224388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, уфа, россия, ирина волк, карл маркс
Происшествия, Авто, Уфа, Россия, Ирина Волк, Карл Маркс
Водителей, устроивших дрифт в Уфе, накажут
Водителей, устроивших в центре Уфы дрифт с запуском фейерверков, накажут
УФА, 29 янв – РИА Новости.
Правоохранители возбудили административные дела на двух водителей иномарок, которые дрифтовали на оживленной улице Уфы и запускали фейерверки, а один из них врезался в ограждение, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
В местных пабликах распространилось видео ночного инцидента на улице Карла Маркса
. На кадрах – два автомобиля дрифтуют на оживленной дороге, из окон запускают фейерверки. Одна машина врезается в ограждение.
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"Наши сотрудники в Башкортостане выявили в соцсетях видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько автомобилей едут по одной из центральных улиц города Уфы с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Водители как минимум двух машин "БМВ" резко маневрировали – хаотично перестраивались и дрифтовали, создавая аварийные ситуации. В это время пассажиры из окон автомобилей запускали фейерверки", - написала Волк.
По ее словам, в результате таких опасных действий произошел неуправляемый занос одной из иномарок, и она врезалась в ограждение.
"Полицейские установили всех участников ночного заезда. В отношении 25-летнего виновника ДТП составлен административный материал по статье 12.15 КоАП РФ. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за превышение скорости. Водитель другой автомашины – еще один злостный правонарушитель – также будет привлечен к ответственности", - сообщила Волк.
Она добавила, что кроме того, в настоящее время полицейские опрашивают девушку, которая находилась за рулем "Лады Приоры", следовала за иномарками и также нарушала ПДД.
Волк опубликовала видео допроса водителя, устроившего аварию. Мужчина говорит, что хотел снять контент, купил фейерверки и раздал пассажирам своей и другой машины. "Отвлекся на них и врезался в ограждение. Я полностью осознал свою вину и признаю, это было неправильно, и прошу прощения. Больше такого не повторится", - говорит молодой человек.
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