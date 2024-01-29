https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html

Что посеешь: Европа обнаружила еще один козырь в руках России

Что посеешь: Европа обнаружила еще один козырь в руках России - РИА Новости, 29.01.2024

Что посеешь: Европа обнаружила еще один козырь в руках России

Несмотря на целый ворох санкций, без важнейшей российской продукции Запад обойтись не может при всем желании. В частности, продолжает активно закупать... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T15:23

экономика

россия

европа

санкции в отношении россии

удобрения

yara international

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на целый ворох санкций, без важнейшей российской продукции Запад обойтись не может при всем желании. В частности, продолжает активно закупать удобрения. Это злит местных производителей, в химической отрасли требуют ограничить "враждебный" импорт: ведь без энергоресурсов как-то справляются. И неважно, что целый ряд предприятий попросту обанкротились из-за энергокризиса — такова цена внезапной "энергетической независимости". Теперь удобрения стали еще дороже, а отказаться от них нельзя. В ЕС озадачены и ищут пути решения проблемы.Нарастили импортПо данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий — калийных и фосфорных. Причем в 2022 году поставки в ЕС выросли в пять раз.В январе — сентябре 2023-го азотных добавок туда отправили на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, — 1,8 миллиона тонн, сообщает статистическое агентство Eurostat.Особенно нарастила импорт Германия — в 3,2 раза, до 426 300 тонн. Польша — в 1,8, до 257 700. Франция закупила на 18,1% больше, 362 400 тонн, Нидерланды — на 17,7%, 163 100. На эти четыре страны пришлось 2/3 всего российского экспорта азотных удобрений в ЕС, в том числе на Германию — почти четверть (23,9%).До 60% импорта калия в ЕС — из России и Белоруссии, а 31% азота — из России.Крайне недовольныЭто крайне беспокоит местный бизнес. В норвежской Yara возмутились тем, что ЕС "энергетическую зависимость заменил зависимостью от удобрений"."Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия", — заявил генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер. По его словам, 2024-й должен стать "решающим" для ЕС в сельском хозяйстве.О том же говорили в сентябре в Европарламенте. "Россия злоупотребила доминированием в поставках газа и превратила удобрения в политическое оружие. После вторжения на Украину поставки были нарушены, а цены выросли почти в три раза", — жаловались евродепутаты.Доступ к газуОни явно забыли, что виной всему была "энергетическая независимость", которую опрометчиво объявил Евросоюз, сократив импорт нефти и газа из России. И поплатился жесточайшим энергокризисом, разрушением энергоемких отраслей. В первую очередь — химической промышленности, где 80% затрат приходится на газ. Уже к середине 2022-го взлет цен на голубое топливо остановил до 70% азотных мощностей.Сократил производство на 40% лидер рынка, норвежская Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, часть мощностей застопорила немецкая BASF. О тех же мерах рапортовали компании Польши, Литвы, Франции, Великобритании, Венгрии.Тогда в Yara не приводили в пример "быструю энергетическую независимость", а требовали от властей ЕС "немедленных действий для обеспечения доступа" к голубому топливу. Yara International — крупнейший частный промышленный потребитель природного газа в Европе."ЕС в борьбе с Россией успешно победил сам себя. Подорожание энергоносителей выше уровня кризиса 2021 года остановило много заводов минеральных удобрений или же сократило их загрузку. Одновременно заблокировали российский импорт", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Теперь снова жалуются. "Производители продуктов питания сталкиваются с проблемой чрезмерной зависимости от российских удобрений", — отмечают в Европейской сельскохозяйственной коалиции Copa-Cogeca.Замкнутый кругВ 2023 году энергоносители подешевели, химические предприятия стали перезапускаться."Однако из-за дефицита минеральные удобрения все равно дорогие. Перспективы же туманные: европейские компании не особо стремятся опускать цены, трейдеры — тоже", — говорит Хазанов.Напряжение на рынке удобрений сохраняется. Производители по-прежнему бьют тревогу: относительно дешевая российская продукция вытесняет их с внутреннего рынка."Отказ от российского газа для химической промышленности имел фатальные последствия: цены выросли на 40%, затраты на удобрения Made in Germany — на 150. Результат: газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным", — цитирует немецкая Bild заявление Министерства экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт.Планы на будущее По мнению наблюдателей, выходом из создавшегося положения могли бы стать меры против российского импорта. Например, частичное эмбарго или повышенные пошлины. Однако это увеличивает финансовую нагрузку и на европейских производителей, подчеркивает Николай Неплюев, экономист, эксперт в нефтегазохимической отрасли.В некоторых странах уже задумались о том, чтобы увеличить вложения в собственные мощности. Например, литовская Achema планирует построить завод, рассчитанный на выпуск полумиллиона тонн гранулированных нитратных удобрений в год. Это довольно любопытный проект, включающий в себя процессы приготовления и концентрирования расплава аммиачной селитры, смешивания и гранулирования муки на доломито-ангидритовых и сульфатно-аммиачных мельницах, считает Неплюев.Польская Orlen готова инвестировать почти 400 миллионов. Сейчас предприятие контролирует 25% рынка в стране, выпускает миллион тонн азотных удобрений в год. Если проект реализуют, будет полтора миллиона.Все эти планы — на среднесрочную перспективу. "Но полностью отказаться от наших поставок европейцы вряд ли смогут — для этого нужно существенно перестраивать производство, а также искать крупных иностранных поставщиков, что экономически невыгодно", — уточняет эксперт.Ситуация для Евросоюза складывается неблагоприятная: с одной стороны — острая потребность в импорте российских удобрений, с другой — это противоречат политике "изоляции" России, констатирует Дмитрий Тарасов, заведующий AXELOT-Лабораторией "Цифровые технологии в логистике" Департамента логистики Финансового университета при правительстве России."Энергокризис, ограничение бюджета, социальные и экономические проблемы в Европе привели к сокращению промышленности. На этом фоне говорить о развертывании собственного производства удобрений для полного удовлетворения внутренних потребностей не приходится. Вопреки заявлениям политиков, "враг" в лице России продолжает предлагать ресурсы в необходимом количестве и по приемлемой цене", — добавляет экономист.Россия тем временем наращивает выпуск важнейшего сырья. По предварительным данным Минпромторга, в 2023-м производство минеральных удобрений увеличилось на девять процентов, почти до 60 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230905/udobreniya-1894167110.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html

https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html

https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, удобрения, yara international