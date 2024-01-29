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В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности - РИА Новости, 29.01.2024
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14:40 29.01.2024 (обновлено: 14:42 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности - РИА Новости, 29.01.2024
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности
Следователи задержали в Норильске подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, пропавшей 17 лет назад в Канске Красноярского края, сообщило ГСУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:40
2024-01-29T14:42
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи задержали в Норильске подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, пропавшей 17 лет назад в Канске Красноярского края, сообщило ГСУСК РФ по региону.По данным СК, заявление о пропаже ребенка в Канске подала мать девочки в апреле 2006 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но на тот момент установить местонахождение подростка и лица, причастного к исчезновению, не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В 2024 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела. Отмечается, что с одним из свидетелей была проведена работа по активации памяти. В результате женщина пояснила, что видела в магазине пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. Со слов свидетеля был составлен фоторобот женщины и впоследствии установлено ее местонахождение. "Она дала показания о том, что в числе ее знакомых был 42-летний житель Канска. В результате слаженной работы была установлена причастность подозреваемого к убийству девочки. 10 апреля 2006 года мужчина привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где ее задушил. Тело он спрятал в подвале дома. Подозреваемый задержан в Норильске", - говорится в сообщении. В ходе допроса он признал вину в убийстве девочки и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240129/telo-1924137994.html
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происшествия, канск, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Норильск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности

В Норильске задержали подозреваемого в совершенном 17 лет назад убийстве девочки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи задержали в Норильске подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, пропавшей 17 лет назад в Канске Красноярского края, сообщило ГСУСК РФ по региону.
По данным СК, заявление о пропаже ребенка в Канске подала мать девочки в апреле 2006 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но на тот момент установить местонахождение подростка и лица, причастного к исчезновению, не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В 2024 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела.
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Отмечается, что с одним из свидетелей была проведена работа по активации памяти. В результате женщина пояснила, что видела в магазине пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. Со слов свидетеля был составлен фоторобот женщины и впоследствии установлено ее местонахождение.
«
"Она дала показания о том, что в числе ее знакомых был 42-летний житель Канска. В результате слаженной работы была установлена причастность подозреваемого к убийству девочки. 10 апреля 2006 года мужчина привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где ее задушил. Тело он спрятал в подвале дома. Подозреваемый задержан в Норильске", - говорится в сообщении.
В ходе допроса он признал вину в убийстве девочки и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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