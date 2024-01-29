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В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале - РИА Новости, 29.01.2024
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15:03 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/turtsiya-1924148527.html
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале - РИА Новости, 29.01.2024
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:03
2024-01-29T15:03
политика
турция
россия
владимир путин
юрий ушаков
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. "Да, готовится визит", - сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
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политика, турция, россия, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

Помощник президента Ушаков: готовится визит Путина в Турцию в феврале

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
"Да, готовится визит", - сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке
19 января, 08:12
 
ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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