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В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале - РИА Новости, 29.01.2024
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:03
2024-01-29T15:03
2024-01-29T15:03
политика
турция
россия
владимир путин
юрий ушаков
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. "Да, готовится визит", - сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, россия, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
Помощник президента Ушаков: готовится визит Путина в Турцию в феврале