https://ria.ru/20240129/turtsiya-1924148527.html

В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале - РИА Новости, 29.01.2024

В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:03

2024-01-29T15:03

2024-01-29T15:03

политика

турция

россия

владимир путин

юрий ушаков

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков. "Да, готовится визит", - сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.

https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, турция, россия, владимир путин, юрий ушаков