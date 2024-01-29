https://ria.ru/20240129/trevoga-1924144241.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:49

2024-01-29T14:49

2024-01-29T14:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 14.37 мск сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Полтавской областях. Следом ее объявили в Николаевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской и Одесской. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240129/kherson-1924061101.html

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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины