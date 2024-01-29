Рейтинг@Mail.ru
Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html
Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген
Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген - РИА Новости, 29.01.2024
Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген
Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:08
2024-01-29T16:08
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. "По словам прокурора Саку Тиелинена, обвинения касаются двух отдельных инцидентов на пограничном пункте "Ваалимаа" в Виролахти, откуда обвиняемый въехал в Финляндию на автомобиле", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозрения в нарушении запрета на въезд относятся к августу 2022 года и июлю 2023. Тордену в тот период был запрещен въезд в Шенгенскую зону, пишет издание. Рассмотрение дела пройдет в уездном суде Кюменлааксо в Коуволе. Потенциальный спор по этому делу заключается в том, знал ли Торден о наложенном запрете и его сроках, уточняет газета. В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает. Ранее адвокат сообщала, что по нынешним обвинениям в отношении Тордена предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала заключить Тордена под стражу по подозрению в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и военных преступлениях на территории Украины. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине. Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html
https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c566e74186a0d92ffce01724bc709bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

© @KainuunRaja/TwitterКПП на границе Финляндии с Россией
КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat.
"По словам прокурора Саку Тиелинена, обвинения касаются двух отдельных инцидентов на пограничном пункте "Ваалимаа" в Виролахти, откуда обвиняемый въехал в Финляндию на автомобиле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозрения в нарушении запрета на въезд относятся к августу 2022 года и июлю 2023. Тордену в тот период был запрещен въезд в Шенгенскую зону, пишет издание.
Рассмотрение дела пройдет в уездном суде Кюменлааксо в Коуволе.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии
12 января, 09:10
Потенциальный спор по этому делу заключается в том, знал ли Торден о наложенном запрете и его сроках, уточняет газета.
В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает. Ранее адвокат сообщала, что по нынешним обвинениям в отношении Тордена предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока.
Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала заключить Тордена под стражу по подозрению в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и военных преступлениях на территории Украины. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине.
Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена
28 августа 2023, 20:43
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала