https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html

Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген - РИА Новости, 29.01.2024

Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:08

2024-01-29T16:08

2024-01-29T16:08

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. "По словам прокурора Саку Тиелинена, обвинения касаются двух отдельных инцидентов на пограничном пункте "Ваалимаа" в Виролахти, откуда обвиняемый въехал в Финляндию на автомобиле", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозрения в нарушении запрета на въезд относятся к августу 2022 года и июлю 2023. Тордену в тот период был запрещен въезд в Шенгенскую зону, пишет издание. Рассмотрение дела пройдет в уездном суде Кюменлааксо в Коуволе. Потенциальный спор по этому делу заключается в том, знал ли Торден о наложенном запрете и его сроках, уточняет газета. В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает. Ранее адвокат сообщала, что по нынешним обвинениям в отношении Тордена предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала заключить Тордена под стражу по подозрению в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и военных преступлениях на территории Украины. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине. Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.

https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия