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СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе - РИА Новости, 29.01.2024
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13:42 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/telegram-1924127447.html
СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе
СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе
Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:42
2024-01-29T13:42
технологии
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
telegram
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Согласно агентству, этот мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров. Аналитикам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Когда они хотят получить доступ к Telegram, им необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ, сообщают источники. Агентство отмечает, что настороженность властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно отражается на способности к разведке по открытым источникам (OSINT). По данным Блумберг, разведывательное сообщество США в последнее время стремится усилить свою работу по анализу открытых источников. С этой целью разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет направлена на координацию, сбор данных и разработку инструментов для улучшения подхода к этому виду разведывательной работы. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США, этот план будет реализован в ближайшие месяцы.
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технологии, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, telegram
Технологии, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Telegram
СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе

Bloomberg: ЦРУ запрещает аналитикам по России заходить в Telegram на работе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Согласно агентству, этот мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров.
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Аналитикам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Когда они хотят получить доступ к Telegram, им необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ, сообщают источники.
Агентство отмечает, что настороженность властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно отражается на способности к разведке по открытым источникам (OSINT).
По данным Блумберг, разведывательное сообщество США в последнее время стремится усилить свою работу по анализу открытых источников. С этой целью разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет направлена на координацию, сбор данных и разработку инструментов для улучшения подхода к этому виду разведывательной работы. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США, этот план будет реализован в ближайшие месяцы.
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ТехнологииСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреTelegram
 
 
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