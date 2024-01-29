СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе
Bloomberg: ЦРУ запрещает аналитикам по России заходить в Telegram на работе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Согласно агентству, этот мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров.
Аналитикам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Когда они хотят получить доступ к Telegram, им необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ, сообщают источники.
Агентство отмечает, что настороженность властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно отражается на способности к разведке по открытым источникам (OSINT).
По данным Блумберг, разведывательное сообщество США в последнее время стремится усилить свою работу по анализу открытых источников. С этой целью разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет направлена на координацию, сбор данных и разработку инструментов для улучшения подхода к этому виду разведывательной работы. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США, этот план будет реализован в ближайшие месяцы.