https://ria.ru/20240129/telegram-1924127447.html

СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе

СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе

Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:42

2024-01-29T13:42

2024-01-29T13:42

технологии

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

telegram

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аналитикам ЦРУ из российского отдела не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Согласно агентству, этот мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров. Аналитикам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Когда они хотят получить доступ к Telegram, им необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ, сообщают источники. Агентство отмечает, что настороженность властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно отражается на способности к разведке по открытым источникам (OSINT). По данным Блумберг, разведывательное сообщество США в последнее время стремится усилить свою работу по анализу открытых источников. С этой целью разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет направлена на координацию, сбор данных и разработку инструментов для улучшения подхода к этому виду разведывательной работы. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США, этот план будет реализован в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20230516/tsru-1872122915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, telegram