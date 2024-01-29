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Аграрии Забайкалья получат субсидии за купленную технику в 2023 году - РИА Новости, 29.01.2024
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14:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/subsidii-1924131074.html
Аграрии Забайкалья получат субсидии за купленную технику в 2023 году
Аграрии Забайкалья получат субсидии за купленную технику в 2023 году - РИА Новости, 29.01.2024
Аграрии Забайкалья получат субсидии за купленную технику в 2023 году
Забайкальским сельхозтоваропроизводителям в этом году компенсируют затраты на технику, которая была куплена в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:31
2024-01-29T14:31
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Забайкальским сельхозтоваропроизводителям в этом году компенсируют затраты на технику, которая была куплена в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, благодаря выплаченным деньгам аграрии смогут компенсировать до 30% от стоимости сельхозтехники и оборудования, которые были куплены в прошлом году. "Для этих целей в краевом бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Поскольку потребность в этой субсидии у нас выше, ожидаем, что летом будет дополнительно выделено еще 100 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Бочкарева. Министр добавил, что эта краевая программа в регионе будет действовать еще минимум три года. В 2023 году забайкальские фермеры закупили технику почти на один миллиард рублей. Было куплено 323 единицы сельхозтехники, из которых 22 комбайна и 54 трактора различных марок и модификаций.
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Аграрии Забайкалья получат субсидии за купленную технику в 2023 году

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСельскохозяйственные работы в Забайкалье
Сельскохозяйственные работы в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Забайкальским сельхозтоваропроизводителям в этом году компенсируют затраты на технику, которая была куплена в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, благодаря выплаченным деньгам аграрии смогут компенсировать до 30% от стоимости сельхозтехники и оборудования, которые были куплены в прошлом году.
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"Для этих целей в краевом бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Поскольку потребность в этой субсидии у нас выше, ожидаем, что летом будет дополнительно выделено еще 100 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Бочкарева.
Министр добавил, что эта краевая программа в регионе будет действовать еще минимум три года.
В 2023 году забайкальские фермеры закупили технику почти на один миллиард рублей. Было куплено 323 единицы сельхозтехники, из которых 22 комбайна и 54 трактора различных марок и модификаций.
 
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