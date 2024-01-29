https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924207180.html

Спецоперация, 29 января: освобождение Табаевки в Харьковской области

Спецоперация, 29 января: освобождение Табаевки в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024

Спецоперация, 29 января: освобождение Табаевки в Харьковской области

О расшифровке "черных ящиков" сбитого под Белгородом Ил-76, предстоящих переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и ходе спецоперации — в материале РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:21

2024-01-29T19:21

2024-01-29T19:57

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. О расшифровке "черных ящиков" сбитого под Белгородом Ил-76, предстоящих переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Освобождение ТабаевкиРоссийские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области, а также улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. Кроме того, удалось отразить десять атак на Купянском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Потери Киева составили до 680 солдат. Противник также лишился танка, двух бронемашин и гаубицы "Мста-Б", трех орудий Д-30 и противотанковой пушки "Рапира". Артиллерия и авиация поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и топлива, а также живую силу и технику в 109 районах. Российские средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 34 украинских беспилотника в различных районах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Расшифровка "черных ящиков" Ил-76 Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, завершена предварительная расшифровка бортовых самописцев сбитого украинской ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. Он пояснил, что "по факту" расшифровка идет не более получаса, а "дальше идет осмысление". По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка в Грайворонском округе. Также повреждены два частных домовладения и линия газоснабжения. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев дал неутешительный прогноз относительно прокси-войны англосаксов против России. По его словам, она не завершится даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что украинские войска выпустили в понедельник 12 снарядов калибра 155 миллиметров и восемь ракет из РСЗО по Донецку. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, погибли три мирных жителя, еще один пострадал. Кроме того, два мирных жителя пострадали в результате обстрела находящейся в 25 километрах к северу от Донецка Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. О чем будут говорить Путин и ЭрдоганТема украинского урегулирования может войти в повестку встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Кроме того, они могут обсудить зерновую сделку и региональные вопросы. Позднее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что украинская тематика будет одной из основных на переговорах. Нужно два годаАмериканский журнал Foreign Affairs указал на то, что Киев стал менее эффективно применять РСЗО HIMARS. Это произошло из-за того, что российские войска стали реже полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости оружия, а также научились глушить сигналы GPS, с помощью которых наводятся сигналы этой системы. Другая американская газета The Wall Street Journal сообщила, что военная промышленность Украины не может обеспечить свои потребности, а спустя два года после начала специальной военной операции Киеву "хронически не хватает" и военных. Издание приводит слова бывшего директора лондонского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Майкла Кларка, согласно которому, если Запад не реализует свое обещание о помощи Киеву, Россия может в итоге прорвать украинскую оборону в Донбассе. Издание Financial Times поделилось оценками необходимого западным производителям времени для покрытия потребностей Украины в боеприпасах. Газета указывает, что нужно два года для выпуска такого количества снарядов, "чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и россияне". Ограничатся оборонойВоздушную тревогу в понедельник объявляли в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне и Ровенской области. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что объем западной помощи в 2024 году будет, вероятно, меньше, чем в прошлом, поэтому план Киева будет сводиться к обороне. На фоне коррупционных скандалов на Украине назначили нового руководителя агентства оборонных закупок. Им стала Марина Безрукова, ранее работавшая директором по управлению цепями поставок в "Укрэнерго". По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, подозреваемого на Украине в госизмене, сейчас создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения условий, на которых можно было бы завершить конфликт. По его словам, непримиримая позиция Владимира Зеленского связана с тем, что его президентский срок подходит к завершению. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах страны выявили множество нарушений. По его словам, ведомство начало работу над их исправлением. В то же время Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, по которым пытались выехать из страны более полусотни мужчин призывного возраста. Организаторы предлагали военнообязанным за сумму от трех до десяти тысяч долларов бежать в Евросоюз.

https://ria.ru/20240129/lozh-1924122384.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на экспериментальных базах НИИ Минобороны РФ Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье. 2024-01-29T19:21 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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