https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924126426.html

Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона

Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона - РИА Новости, 29.01.2024

Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских дрона и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:39

2024-01-29T13:39

2024-01-29T13:39

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских дрона и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области", - говорится в сообщении. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html

https://ria.ru/20240126/bespilotnik-1923760839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность