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Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924126426.html
Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона
Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона - РИА Новости, 29.01.2024
Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских дрона и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:39
2024-01-29T13:39
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских дрона и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области", - говорится в сообщении. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона

Минобороны: российские ПВО сбили 34 украинских дрона и один снаряд HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских дрона и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.
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