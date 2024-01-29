https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924121651.html

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:20

2024-01-29T13:20

2024-01-29T13:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область