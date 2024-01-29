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Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 29.01.2024 (обновлено: 13:26 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924121651.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:20
2024-01-29T13:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 90 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Российский военнослужащий ведет огонь из АГС по позициям ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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