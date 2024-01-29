https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924121651.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:20
2024-01-29T13:20
2024-01-29T13:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 90 военных