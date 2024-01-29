https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924066689.html
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ
Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:31
2024-01-29T09:31
2024-01-29T09:31
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_778f17cb89680d8f7ae9b2248a700df5.jpg
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ, находясь непосредственно на берегу реки.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924063494.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a08d22611ba691ea1cfa6168bdd2adde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ
Минобороны: российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ