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Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
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09:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924066689.html
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ
Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:31
2024-01-29T09:31
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ, находясь непосредственно на берегу реки.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ

Минобороны: российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
«
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ.
Сообщается, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ, находясь непосредственно на берегу реки.
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