https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924066689.html

Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ

Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами и минометы ВСУ

Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:31

2024-01-29T09:31

2024-01-29T09:31

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ, находясь непосредственно на берегу реки.

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html

https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924063494.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность