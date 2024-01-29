https://ria.ru/20240129/sotrudnichestvo-1924208575.html
ПСБ и ЛНР продолжат сотрудничество в финансовой и социальной сферах
ПСБ и ЛНР продолжат сотрудничество в финансовой и социальной сферах - РИА Новости, 29.01.2024
ПСБ и ЛНР продолжат сотрудничество в финансовой и социальной сферах
Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочий визит в Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:50
2024-01-29T18:50
2024-01-29T18:53
россия
луганская народная республика
петр фрадков
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алексей моисеев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочий визит в Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, на которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка. Также в мероприятии приняли участие заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель председателя Банка России Сергей Белов. ПСБ и ЛНР намерены укреплять сотрудничество по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг и сервисов населению и бизнесу. Особое внимание было уделено социально значимым проектам, говорится в сообщении. В ходе визита Фрадков и Пасечник посетили городской детский парк имени Щорса в Луганске и возложил цветы к мемориалу "Погибшим детям Луганщины". Общественное пространство, которое с 1990-х годов находилось в запустении, в конце прошлого года было реконструировано при поддержке ПСБ. В результате любимое горожанами место стало благоустроенным и функциональным. "Сегодня во время рабочего визита мы подвели итоги партнерства банка и региона за прошедший год и наметили новые направления взаимодействия. <…> Я благодарю руководство Луганской Народной Республики за плодотворное взаимодействие, уверен оно послужит дальнейшему социально-экономическому развитию региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, петр фрадков, леонид пасечник, алексей моисеев
Россия, Луганская Народная Республика, Петр Фрадков, Леонид Пасечник, Алексей Моисеев
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочий визит в Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, на которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.
Также в мероприятии приняли участие заместитель министра финансов России Алексей Моисеев
и заместитель председателя Банка России Сергей Белов
.
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело
ПСБ и ЛНР намерены укреплять сотрудничество по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг и сервисов населению и бизнесу. Особое внимание было уделено социально значимым проектам, говорится в сообщении.
В ходе визита Фрадков и Пасечник посетили городской детский парк имени Щорса в Луганске
и возложил цветы к мемориалу "Погибшим детям Луганщины". Общественное пространство, которое с 1990-х годов находилось в запустении, в конце прошлого года было реконструировано при поддержке ПСБ. В результате любимое горожанами место стало благоустроенным и функциональным.
"Сегодня во время рабочего визита мы подвели итоги партнерства банка и региона за прошедший год и наметили новые направления взаимодействия. <…> Я благодарю руководство Луганской Народной Республики за плодотворное взаимодействие, уверен оно послужит дальнейшему социально-экономическому развитию региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.