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ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью
ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 29.01.2024
ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью, сообщили в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:18
2024-01-29T21:18
2024-01-29T21:19
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белгородская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."29 января т.г. около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924126426.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью
ПВО сбила три реактивных снаряда "Ураган" над Белгородской областью