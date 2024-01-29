https://ria.ru/20240129/snaryady-1924236780.html

ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью

ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 29.01.2024

ПВО сбила три реактивных снаряда над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью, сообщили в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:18

2024-01-29T21:18

2024-01-29T21:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."29 января т.г. около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924126426.html

белгородская область

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белгородская область, россия