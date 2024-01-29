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Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 29.01.2024
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
На переговорах Украины и Венгрии в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, это не вопрос двусторонних отношений, он будет... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:23
2024-01-29T19:23
2024-01-29T19:23
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БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. На переговорах Украины и Венгрии в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, это не вопрос двусторонних отношений, он будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается вопроса о поддержке Украины на 50 миллиардов евро, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде. Трансляция велась в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, дмитрий кулеба, ужгород, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Ужгород, Владимир Зеленский, Евросоюз
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
Сийярто: выделение Киеву 50 миллиардов евро обсудят на саммите ЕС в Брюсселе