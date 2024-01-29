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Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 29.01.2024
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19:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/siyyarto-1924219341.html
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 29.01.2024
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
На переговорах Украины и Венгрии в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, это не вопрос двусторонних отношений, он будет... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:23
2024-01-29T19:23
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БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. На переговорах Украины и Венгрии в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, это не вопрос двусторонних отношений, он будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается вопроса о поддержке Украины на 50 миллиардов евро, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде. Трансляция велась в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, дмитрий кулеба, ужгород, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Ужгород, Владимир Зеленский, Евросоюз
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро

Сийярто: выделение Киеву 50 миллиардов евро обсудят на саммите ЕС в Брюсселе

© Фото : МЗС України/TelegramПереговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : МЗС України/Telegram
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде
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БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. На переговорах Украины и Венгрии в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, это не вопрос двусторонних отношений, он будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Что касается вопроса о поддержке Украины на 50 миллиардов евро, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоДмитрий КулебаУжгородВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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