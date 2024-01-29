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Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители - РИА Новости, 29.01.2024
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15:10 29.01.2024 (обновлено: 15:20 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/siriya-1924150790.html
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители - РИА Новости, 29.01.2024
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители
Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:10
2024-01-29T15:20
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило министерство обороны Сирии.Ранее иранское госагентство Tasnim сообщило, что израильские ВС нанесли удар по центру иранских военных советников в Сирии в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска."Сегодня приблизительно в 13.00 сионистский (израильский – ред.) противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска, в результате несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923269111.html
сирия
израиль
дамаск (город)
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители

Минобороны Сирии: из-за израильских авиаударов погибли мирные жители

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило министерство обороны Сирии.
Ранее иранское госагентство Tasnim сообщило, что израильские ВС нанесли удар по центру иранских военных советников в Сирии в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска.
"Сегодня приблизительно в 13.00 сионистский (израильский – ред.) противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска, в результате несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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В миреСирияИзраильДамаск (город)Голанские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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