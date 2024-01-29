https://ria.ru/20240129/siriya-1924150790.html

Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители

Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители - РИА Новости, 29.01.2024

Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители

Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:10

2024-01-29T15:10

2024-01-29T15:20

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дамаск (город)

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило министерство обороны Сирии.Ранее иранское госагентство Tasnim сообщило, что израильские ВС нанесли удар по центру иранских военных советников в Сирии в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска."Сегодня приблизительно в 13.00 сионистский (израильский – ред.) противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска, в результате несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923269111.html

сирия

израиль

дамаск (город)

голанские высоты

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Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году