https://ria.ru/20240129/siriya-1924150790.html
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители - РИА Новости, 29.01.2024
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители
Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:10
2024-01-29T15:10
2024-01-29T15:20
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922487685_0:70:873:561_1920x0_80_0_0_dba9cf9af7e5c3d954c52764563f7e02.jpg
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильских авиаударов, нанесенных по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, заявило министерство обороны Сирии.Ранее иранское госагентство Tasnim сообщило, что израильские ВС нанесли удар по центру иранских военных советников в Сирии в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска."Сегодня приблизительно в 13.00 сионистский (израильский – ред.) противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска, в результате несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923269111.html
сирия
израиль
дамаск (город)
голанские высоты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922487685_0:0:873:654_1920x0_80_0_0_669f4f4e5458209f862f8f607ee9e5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, дамаск (город), голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из-за израильских авиаударов по территории Сирии погибли мирные жители
Минобороны Сирии: из-за израильских авиаударов погибли мирные жители