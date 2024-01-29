https://ria.ru/20240129/siloviki-1924078655.html
Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России
Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России - РИА Новости, 29.01.2024
Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что с 1991 года на собеседовании с людьми, которые шли... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:35
2024-01-29T10:35
2024-01-29T10:36
владимир рогов
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_560db3aa9209f572f5a5d3a5ac4c5718.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что с 1991 года на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?". Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции. "Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, с 1991 года, к примеру, на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?". "Все годы независимости Украины на государственном уровне поощрялась любая форма сепаратизма, как то раскол православной церкви, чтобы не было духовного единства, как то попытки принизить роль и значимость нашей победы в Великой Отечественной войне, так и борьба со всем формально советским, а реально русским", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240129/azarov-1924065982.html
https://ria.ru/20240128/krym-1923950756.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6facad13adc19960862b9359525ddb29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, украина, россия
Владимир Рогов, Украина, Россия
Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России
Рогов: украинских силовиков с 1991 года спрашивали, готовы ли воевать против РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что с 1991 года на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?".
Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус
заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции.
Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация
"Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, с 1991 года, к примеру, на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?".
"Все годы независимости Украины на государственном уровне поощрялась любая форма сепаратизма, как то раскол православной церкви, чтобы не было духовного единства, как то попытки принизить роль и значимость нашей победы в Великой Отечественной войне, так и борьба со всем формально советским, а реально русским", - подчеркнул Рогов.
Крымчан загнали в состав Украины помимо их воли, заявил Константинов