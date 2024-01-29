https://ria.ru/20240129/siloviki-1924078655.html

Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России

Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России - РИА Новости, 29.01.2024

Рогов рассказал, как украинских силовиков готовили воевать против России

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что с 1991 года на собеседовании с людьми, которые шли... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:35

2024-01-29T10:35

2024-01-29T10:36

владимир рогов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что с 1991 года на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?". Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции. "Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, с 1991 года, к примеру, на собеседовании с людьми, которые шли служить в украинские силовые структуры, одним из обязательных вопросов был: "Готовы ли вы воевать против России?". "Все годы независимости Украины на государственном уровне поощрялась любая форма сепаратизма, как то раскол православной церкви, чтобы не было духовного единства, как то попытки принизить роль и значимость нашей победы в Великой Отечественной войне, так и борьба со всем формально советским, а реально русским", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240129/azarov-1924065982.html

https://ria.ru/20240128/krym-1923950756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, украина, россия