https://ria.ru/20240129/shakhnazarov-1924083154.html

Карен Шахназаров: "Мосфильм" сегодня – одна из лучших студий мира

Карен Шахназаров: "Мосфильм" сегодня – одна из лучших студий мира - РИА Новости, 29.01.2024

Карен Шахназаров: "Мосфильм" сегодня – одна из лучших студий мира

Как со временем изменилась киностудия "Мосфильм", в чем стала сильнее, а в чем уступила творцам "золотого века" советского кино, что снимают в недавно... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:30

2024-01-29T11:30

2024-01-29T11:30

интервью

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карен шахназаров

россия

мосфильм

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Как со временем изменилась киностудия "Мосфильм", в чем стала сильнее, а в чем уступила творцам "золотого века" советского кино, что снимают в недавно построенных павильонах, а также о международных показах вопреки ограничениям со стороны недружественных стран и зрителях с разных континентов рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Беседовала Мария Полякова.– Карен Георгиевич, "Мосфильму" исполняется 100 лет, за которые киностудия стала буквально родиной золотого фонда отечественного кино. И вы сами стали частью этой истории еще со студенчества... Помните свое первое впечатление, когда оказались на "Мосфильме"?– Помню. Первый день хорошо помню, когда пришел на "Мосфильм" устраиваться ассистентом режиссера по актерам на договор. Я стоял в коридоре, и вдруг идет Иннокентий Михайлович Смоктуновский – выдающийся актер, который мне очень нравился. Видно, у него было хорошее настроение: он, проходя мимо меня, похлопал по плечу и сказал: "Ну, симпатичный парнишка!" (смеется) Я немного обомлел, конечно, потому что Смоктуновский уже тогда был большой звездой. Вот такой был первый день.Кстати, потом я приглашал Смоктуновского в фильм "Город Зеро", но что-то у нас не совпало по времени: съемки перенеслись, он был занят, и роль смотрителя музея в итоге сыграл Евгений Евстигнеев.– Могли бы вы сравнить тот старый "Мосфильм" и современный? Что, на ваш взгляд, осталось тем же, несмотря на модернизацию?– Современный "Мосфильм" – во многом совершенно новая студия, особенно учитывая строительство, которое мы закончили. Введены в строй два новых больших павильона, "Дом костюма и реквизита", "Центр кино" – современных четырехзальный кинотеатр с выходом на Мосфильмовскую улицу. Он уже работает, зрители приходят. Уровень технологий, которого удалось добиться, – это совершенно другое качество по сравнению с тем, что было на советском "Мосфильме". Сейчас студия никому не уступает по уровню технологий, а некоторые и превосходит. Это важно, поскольку в кино две составляющие: технологическая и творческая. Если фильм плохо сделан технически, его просто никто смотреть не будет! Так что, в производственном смысле "Мосфильм" сегодня – одна из лучших студий мира, а в Европе – однозначно лучшая.С творческой точки зрения современная киностудия, пожалуй, уступает тому "Мосфильму", на который я пришел почти пятьдесят назад. Это был, на мой взгляд, золотой век Мосфильма и советского кино – 60-е, 70-е, 80-е годы. Огромное количество совершенно невероятных художественных идей генерировалось тогда, мастера были фантастические, атмосфера царила очень творческая. Люди разговаривали о кино, о творчестве, никто не обсуждал кассу, бокс-офисы. При этом делали картины, которые были очень популярны. На "Мосфильме" в то время работали великие мастера – Бондарчук, Тарковский, Кончаловский, Михалков, Шукшин, Данелия, Гайдай, Рязанов, Наумов, Алов, Соловьев – можно долго перечислять. Вот был уровень! В этом смысле советская киностудия превосходила современный "Мосфильм". Впрочем, дело не только в личностях: изменилась организация производства, страна – все изменилось, и кино в том числе. По уровню идей сегодняшнее российское кино уступает советскому. Может быть, это возраст во мне говорит, но такой уж у меня взгляд.То, что до сих пор удается сохранить на "Мосфильме" на высоком уровне – это профессионализм. Во многом потому, что мы сами готовим специалистов. Уровень профессиональной подготовки кадров у нас, я считаю, очень высокий. Это всегда было свойственно "Мосфильму", превосходившему другие студии Советского Союза, и сегодня, уверен, он эту планку держит.– "Мосфильм" – такое большое пространство с павильонами и дорогими проектами. Хватает ли для всего этого финансирования или не помешало бы его увеличить?– Мы сами себя финансируем. Все, что мы делаем, включая многочисленные ремонты, закупку самого современного оборудования, зарплаты, премии, даже чистку снега и крыш, мы делаем на заработанные деньги. Платим налоги, довольно приличные, например, за землю. То есть работаем как рыночное предприятие, хотя по статусу – ФГУП. Но денег мы у государства никогда не просили и не получали, мы сами зарабатываем и вполне рентабельно заканчиваем год с прибылью.Я, кстати, считаю, что студия должна быть рентабельной. Кино – необязательно. Тарковский, например, не был рентабельным режиссером, но это был выдающийся мастер! А вот студия обязана работать с прибылью, это прежде всего производственно-технологический комплекс, и он должен окупаться. Считаю, что государство не должно вкладывать в студии бюджетные средства.– Как изменилась работа киностудии появлением новейшего 17-го киносъемочного павильона? Могли бы вы немного поделиться, какие съемки там ведутся?– Новый 17-й павильон работает без остановки. В основном, там снимаются телевизионные программы, большие постановочные шоу. Важно понимать, что "Мосфильм" сегодня – это не только кино-, но и телепроизводство. Крупные телепроекты очень заинтересованы в таких масштабных павильонах, поэтому наши новые объекты – 17-й и 16-й павильоны – постоянно загружены. Что касается кино, в 16-м павильоне работал Андрей Сергеевич Кончаловский, я тоже снимал там некоторые сцены своей картины "Хитровка. Знак четырех".– Что еще планируется обновить и модернизировать на киностудии?– В принципе мы сделали многое: есть определенный предел с точки зрения строительства. Понятно, что много всего надо ремонтировать, да и технологии необходимо постоянно обновлять. Основная наша задача – содействовать созданию качественных кино- и телепродуктов. Технологии в кино быстро меняются, поэтому всегда нужно следить за развитием – по съемке, звуку, монтажу и пр.– А что происходит с устаревшими объектами? Например, в марте прошлого года остановилась работа лаборатории по обработке пленки. Что с помещением, оборудованием?– Да, лабораторию мы закрыли, поскольку она была абсолютно не востребована – заказов практически не было. Отчасти сказались санкции: в Россию полностью прекратились поставки Kodak – единственного в мире производителя. Ни раствора, ни пленок невозможно завезти. Плюс к этому кино и телевидение везде перешло на цифру. Это процесс объективный: например, во Франции и Германии уже давно вообще нет никаких лабораторий. Напомню, у нас в стране еще действует лаборатория обработки пленки в Госфильмофонде. Мы, кстати передали туда часть своего оборудования и обучили их сотрудников.Помещение лаборатории пока законсервировано. В отличие от ветхого здания бывшего комплекса сценическо-постановочных средств, которое мы снесли, построив взамен современное трехэтажное хранилище с гаражом – "Дом костюма и реквизита". А вообще здания, из которых состоит "Мосфильм", сегодня во многом уже представляют архитектурную ценность, за исключением разве что производственного корпуса. Эти здания отражают столетний путь "Мосфильма". Главный корпус, где находятся четыре павильона и административные помещения, – послереволюционный конструктивизм. Второй и третий блоки павильонов, построенные в 1940-1950-е – сталинский ампир. Архитектура, на мой взгляд, вообще лучше всего передает дух времени, даже лучше, чем кино и литература.– В условиях ограничений творческой и культурной деятельности в мире сохраняет ли "Мосфильм" какие-либо международные контакты? С какими странами поддерживаете отношения?– Надо сказать, недружественные страны серьезно нас урезали: участвовать в фестивалях стало практически невозможно. Но, как ни странно, мы сохраняем контакты, даже продаем картины: "Хитровку" купили американцы, бразильцы уже дублировали и в марте собираются выпускать наш фильм на широкий рынок. Добралась "Хитровка" и до сербского зрителя. Постоянно получаем запросы на картины наших старых мастеров. Иногда предоставляем бесплатно, особенно если заявки поступают от кинематографистов-студентов, например, на фильмы Михаила Калатозова или Андрея Тарковского. Так что, в принципе контакты сохраняются.Кроме того, мы провели серию показов нашей классики и фильмов последних лет, так называемые "Недели Мосфильма" прошли в самых разных странах мира. Даже в Италии удалось организовать показ "Хитровки", причем в центральном кинотеатре Рима! Все прошло хорошо, полные залы были. Также показы мосфильмовских картин проводились в Болгарии, Уругвае, Аргентине, Никарагуа, Перу. Везде очень хорошие отклики.Отмечу, что активно развивается и наш YouTube-канал – миллионы просмотров из стран дальнего зарубежья! У нас уже шесть миллионов подписчиков. Любопытно, что активно смотрят наши фильмы и на Украине. Если брать статистику по городам, Киев – около 17% просмотров. Сто шестьдесят тысяч зрителей в неделю приходит из США, понятно, что какая-то часть – это наши эмигранты, но в основном смотрят картины с английскими субтитрами, из чего можно сделать вывод, что большая часть зрителей все же иностранцы. Кроме того, есть еще Латинская Америка, Азия. Настоящий бум просмотров, между прочим, мы фиксируем в Филиппинах и Индонезии, хотя вообще-то никогда не имели с ними кинематографических связей! Так что наш канал сегодня успешно работает в части продвижения советско-российского кино по всему миру. Должен сказать, что в таких масштабах иностранный зритель видит наше кино впервые. Ну и добавлю, что мы активно работаем на Rutube и VK Видео – также регулярно выкладываем на своих ресурсах картины из собственной фильмотеки.– А есть ли интерес со стороны иностранных кинодеятелей к проведению съемок на "Мосфильме"? Обращаются ли к вам с такими предложениями? Если да, то из каких стран?– Поступали предложения из Латинской Америки. Западных нет совсем. Повторю - они нас реально вычеркнули.– На "Мосфильме" есть свой кинотеатр, где проходят показы фильмов из "Золотой коллекции". Проект пользуется большой популярностью?– Да, этот проект приурочен к 100-летию "Мосфильма". В "Центре кино" мы показываем лучшие картины студии, прошедшие цифровую реставрацию – в новом качестве изображения и звука. Конечно, многие зрители уже видели эти фильмы по телевизору или в сети, но в просмотр кинотеатре – это совсем другое дело! Большое кино нужно смотреть на большом экране. Проект пользуется популярностью: на такие фильмы ходят даже больше, чем на современные картины. Проект будет длиться весь год – приглашаем вас в кино.– "Мосфильм", как мы знаем, регулярно реставрирует свою золотую коллекцию. Какие картины планируется восстановить в будущем?– Мы стремимся, конечно, восстановить все. Всенародно любимые картины, фильмы ведущих мастеров "Мосфильма" уже почти все отреставрированы. Это не такое простое дело. Некоторые думают, что восстановление – это простое сканирование, перевод пленки в цифру. Но это не так. Реставрация – процесс долгий и сложный. Наши специалисты восстанавливают каждый кадр с помощью специального оборудования, порой по несколько месяцев. За 2023 год мы восстановили 16 картин, для нас это рекордная цифра, ведь мы все делаем за собственные средства. Можно сказать, вторую жизнь получили такие ленты как "Братья Карамазовы", "Бег", "Золотой теленок", "Алые паруса", "Айболит-66", "Охота на лис", "Новые приключения неуловимых", "34-й скорый" и другие. Эта работа идет постоянно.Сейчас, например, реставрируем картину "Огненные версты" режиссера Самсона Самсонова. Современный зритель справедливо требует хорошего изображения. Некоторые картины мы просто спасли. К примеру, приступив к реставрации киноэпопеи "Война и мир" Сергея Бондарчука, мы обнаружили, что картина просто лишена пленочного исходника – в 90-е годы он был утрачен. Пришлось восстанавливать фильм с контратипа – это вторичный негатив. К счастью, современные технологии позволяют добиться хорошего качества. С "Освобождением" Юрия Озерова была схожая история: в исходной фонограмме не хватало фрагментов. Так что, повторюсь, наши специалисты зачастую еще и просто спасают отечественное культурное наследие.– На "Мосфильме" было снято много замечательных картин о Великой Отечественной войне, где наши известные актеры воплощали на экране образы настоящих героев. Сейчас у нас на глазах разворачивается другое военное противостояние и другие герои. Планируется ли на "Мосфильме" снимать кинокартины о событиях СВО?– Про СВО есть проект, в скором времени рассчитываем запуститься. Планируется, что это будет совместное производство "Мосфильма" и одной из киностудий, базирующихся здесь же, на киноконцерне.– Ранее вы говорили, что киноконцерн "Мосфильм" готов при необходимости помочь в создании креативного кластера в Донецке. Поступило ли вам такое предложение?– Такого предложения, если честно, пока не было. Но если поступит, мы, конечно, будем готовы помочь.– Когда вам вручили госнаграду в июне прошлого года, вы сказали, что пригласили в новые павильоны Владимира Владимировича Путина. Обсуждался ли визит президента в дальнейшем?– Мы всегда рады видеть президента на "Мосфильме"! Нам уже пришло поздравление от Владимира Владимировича со 100-летием киностудии. Поздравительные телеграммы мы получили также от Михаила Мишустина, Вячеслава Володина, из администрации президента и от многих других официальных лиц. Пользуясь случаем, хотели бы через вас выразить большую признательность за такое внимание. Для нас это важно. А визит, понятное дело, зависит от занятости главы государства. Всегда ждем нашего президента и будем очень рады – нам есть, что показать. "Мосфильм" сегодня – это действительно во многом новая студия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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