https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924148210.html
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:02
2024-01-29T15:02
2024-01-29T15:02
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета. "Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", - указывается в документе. Последний раз такие санкции продлевались в конце июля прошлого года, они действуют до 31 января. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923848110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, евросоюз, владимир путин, россия, украина, европа, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, В мире
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
ЕС продлил действующие с 2014 года экономические санкции против России