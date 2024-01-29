https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924148210.html

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:02

2024-01-29T15:02

2024-01-29T15:02

санкции в отношении россии

евросоюз

владимир путин

россия

украина

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета. "Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", - указывается в документе. Последний раз такие санкции продлевались в конце июля прошлого года, они действуют до 31 января. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html

https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923848110.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, евросоюз, владимир путин, россия, украина, европа, в мире