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ЕС на полгода продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024
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15:02 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924148210.html
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:02
2024-01-29T15:02
санкции в отношении россии
евросоюз
владимир путин
россия
украина
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета. "Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", - указывается в документе. Последний раз такие санкции продлевались в конце июля прошлого года, они действуют до 31 января. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
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санкции в отношении россии, евросоюз, владимир путин, россия, украина, европа, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, В мире
ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

ЕС продлил действующие с 2014 года экономические санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", - указывается в документе.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
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Последний раз такие санкции продлевались в конце июля прошлого года, они действуют до 31 января.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Санкции в отношении РоссииЕвросоюзВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаВ мире
 
 
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