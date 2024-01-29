https://ria.ru/20240129/sakhalin-1924056165.html

Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности

Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности - РИА Новости, 29.01.2024

Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности

Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:24

2024-01-29T07:24

2024-01-29T07:24

сахалин

холмская

происшествия

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – РИА Новости. Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "30–31 января на территории Холмского, Невельского, Смирныховского районов лавиноопасно", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным сахалинского управления Росгидромета, для остальной части острова в эти же дни лавиноопасная ситуация исключается, возможен сход одиночных лавин.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924052110.html

сахалин

холмская

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сахалин, холмская, происшествия, гидрометцентр