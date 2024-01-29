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Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности - РИА Новости, 29.01.2024
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07:24 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sakhalin-1924056165.html
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности - РИА Новости, 29.01.2024
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности
Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:24
2024-01-29T07:24
сахалин
холмская
происшествия
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – РИА Новости. Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "30–31 января на территории Холмского, Невельского, Смирныховского районов лавиноопасно", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным сахалинского управления Росгидромета, для остальной части острова в эти же дни лавиноопасная ситуация исключается, возможен сход одиночных лавин.
https://ria.ru/20240129/moskva-1924052110.html
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сахалин, холмская, происшествия, гидрометцентр
Сахалин, Холмская, Происшествия, Гидрометцентр
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности

Жителей трех районов Сахалина предупреждают об угрозе схода снежных масс

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – РИА Новости. Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
"30–31 января на территории Холмского, Невельского, Смирныховского районов лавиноопасно", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Вчера, 05:18
По данным сахалинского управления Росгидромета, для остальной части острова в эти же дни лавиноопасная ситуация исключается, возможен сход одиночных лавин.
 
СахалинХолмскаяПроисшествияГидрометцентр
 
 
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