https://ria.ru/20240129/sakhalin-1924056165.html
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности - РИА Новости, 29.01.2024
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности
Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:24
2024-01-29T07:24
2024-01-29T07:24
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – РИА Новости. Сход снежных масс прогнозируется на вторник и среду в трех муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "30–31 января на территории Холмского, Невельского, Смирныховского районов лавиноопасно", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным сахалинского управления Росгидромета, для остальной части острова в эти же дни лавиноопасная ситуация исключается, возможен сход одиночных лавин.
https://ria.ru/20240129/moskva-1924052110.html
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сахалин, холмская, происшествия, гидрометцентр
Сахалин, Холмская, Происшествия, Гидрометцентр
Жителей трех районов Сахалина предупредили о лавинной опасности
Жителей трех районов Сахалина предупреждают об угрозе схода снежных масс