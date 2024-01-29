https://ria.ru/20240129/sakhalin-1924050934.html
В Сахалинской области отменили объявленный из-за циклона режим ЧС
В Сахалинской области отменили объявленный из-за циклона режим ЧС - РИА Новости, 29.01.2024
В Сахалинской области отменили объявленный из-за циклона режим ЧС
Режим ЧС, введенный в Сахалинской области в среду из-за снежного циклона, отменен в понедельник, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:49
2024-01-29T04:49
2024-01-29T04:49
сахалинская область
валерий лимаренко
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Сахалинской области в среду из-за снежного циклона, отменен в понедельник, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Региональный уровень реагирования на ЧС снят по указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко", - рассказал представитель пресс-службы областного правительства. В настоящее время в Сахалинской области после циклона восстановлено воздушное и морское сообщение с материком, открыты все автомобильные дороги. Аэропорт Южно-Сахалинска выполнил все задержанные из-за непогоды рейсы: на утро понедельника авиапредприятие выпустило и приняло 94 внутренних и два международных рейса, перевезя почти 9,6 тысячи пассажиров. По информации администрации Южно-Сахалинска, в понедельник работают 34 из 38 городских маршрутов, остальные планируется восстановить в течение суток. Коммунальные службы областного центра продолжают расчистку дорог и дворов от снега и его вывоз на специализированные полигоны.
https://ria.ru/20240122/tof-1922680969.html
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сахалинская область, валерий лимаренко, южно-сахалинск
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Южно-Сахалинск
В Сахалинской области отменили объявленный из-за циклона режим ЧС
В Сахалинской области отменили режим ЧС, объявленный из-за снежного циклона