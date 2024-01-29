Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/roszdravnadzor-1924084765.html
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице - РИА Новости, 29.01.2024
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице
Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:09
2024-01-29T11:09
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели ребёнка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231215/gibel-1915942312.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице

Росздравнадзор выяснит причины гибели ребенка с аппендицитом в больнице Москвы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели ребёнка", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки
15 декабря 2023, 06:29
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала