https://ria.ru/20240129/roszdravnadzor-1924084765.html

Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице

Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице - РИА Новости, 29.01.2024

Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице

Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:09

2024-01-29T11:09

2024-01-29T11:09

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели ребёнка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/gibel-1915942312.html

московская область (подмосковье)

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)