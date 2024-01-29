https://ria.ru/20240129/roszdravnadzor-1924084765.html
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице - РИА Новости, 29.01.2024
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице
Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:09
2024-01-29T11:09
2024-01-29T11:09
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве выясняет обстоятельства гибели ребенка с аппендицитом, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице Сперанского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели ребёнка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231215/gibel-1915942312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит обстоятельства гибели ребенка в московской больнице
Росздравнадзор выяснит причины гибели ребенка с аппендицитом в больнице Москвы