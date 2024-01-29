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В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал - РИА Новости, 29.01.2024
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16:08 29.01.2024 (обновлено: 16:21 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/rebenok-1924170274.html
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал - РИА Новости, 29.01.2024
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал
Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал - предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:08
2024-01-29T16:21
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал - предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, вечером в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе. "По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током)... Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада "скорой" констатировала смерть девочки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – следует из сообщения. Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не стоит. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.
https://ria.ru/20240129/arest-1924164311.html
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла в квартире, пока ее отец спал

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал - предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе.
«
"По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током)... Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада "скорой" констатировала смерть девочки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – следует из сообщения.
Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не стоит. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.
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