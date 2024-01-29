https://ria.ru/20240129/rebenok-1924170274.html

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал - РИА Новости, 29.01.2024

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал

Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал - предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:08

2024-01-29T16:08

2024-01-29T16:21

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал - предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, вечером в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе. "По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током)... Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада "скорой" констатировала смерть девочки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – следует из сообщения. Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не стоит. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.

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происшествия, екатеринбург, россия