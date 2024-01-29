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Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76 - РИА Новости, 29.01.2024
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11:36 29.01.2024 (обновлено: 12:26 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76 - РИА Новости, 29.01.2024
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76
Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинской ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, рассказал... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:36
2024-01-29T12:26
крушение ил-76 в белгородской области
белгородская область
ил-76
россия
украина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинской ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Получены предварительные данные. &lt;...&gt; По факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление", — сказал собеседник агентства. Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставили для экспертизы в спецлабораторию. Их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки. Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
https://ria.ru/20240127/plennye-1923909175.html
https://ria.ru/20240127/il-76-1923820816.html
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крушение ил-76 в белгородской области, белгородская область, ил-76, россия, украина
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Белгородская область, Ил-76, Россия, Украина
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76

Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Украиной Ил-76

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинской ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Получены предварительные данные. <...> По факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление", — сказал собеседник агентства.
Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставили для экспертизы в спецлабораторию. Их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского после ЧП с Ил-76
27 января, 22:25
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
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27 января, 11:05
 
Крушение Ил-76 в Белгородской областиБелгородская областьИл-76РоссияУкраина
 
 
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