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Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций - РИА Новости, 29.01.2024
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15:23 29.01.2024 (обновлено: 15:32 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций - РИА Новости, 29.01.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:23
2024-01-29T15:32
россия
белоруссия
владимир путин
политика
экономика
союзное государство
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по большинству проблем совпадают или близки.&quot;Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки&quot;, - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.По его словам, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года послужит продолжением и развитием "еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".
https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
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россия, белоруссия, владимир путин, политика, экономика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Политика, Экономика, Союзное государство
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций

Путин: Москва и Минск взаимодействуют в условиях санкций и помогают друг другу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по большинству проблем совпадают или близки.
«

"Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.

По его словам, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года послужит продолжением и развитием "еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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