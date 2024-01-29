https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций - РИА Новости, 29.01.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:23
2024-01-29T15:23
2024-01-29T15:32
россия
белоруссия
владимир путин
политика
экономика
союзное государство
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по большинству проблем совпадают или близки."Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.По его словам, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года послужит продолжением и развитием "еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".
https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, политика, экономика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Политика, Экономика, Союзное государство
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Путин: Москва и Минск взаимодействуют в условиях санкций и помогают друг другу