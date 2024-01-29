https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций - РИА Новости, 29.01.2024

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:23

2024-01-29T15:23

2024-01-29T15:32

россия

белоруссия

владимир путин

политика

экономика

союзное государство

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по большинству проблем совпадают или близки."Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.По его словам, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года послужит продолжением и развитием "еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".

https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, политика, экономика