https://ria.ru/20240129/puteshestviya-1924104129.html

РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы

РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы - РИА Новости, 29.01.2024

РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы

В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:20

2024-01-29T12:20

2024-01-29T12:29

туризм

туризм

новости - туризм

россия

иртыш (река)

соловки

максим горький

инфофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428958_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_d2a6f90e187931cb820ba73ca3b22000.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ."На российском круизном рынке четко формируется тренд на экспедиционные, или исследовательские круизы. Часто это программы на судне "Профессор Хромов", специально построенном для экспедиций, или на ледоколе "50 лет победы". Мы же на своих лайнерах предлагаем не столько экспедиции, сколько необычные маршруты туда, куда трудно добраться иначе, чем на теплоходе", – подчеркивает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский.По его словам, первые программы появились еще до пандемии, в основном, по Енисею, Иртышу. "Компании правильно оценили запрос аудитории на новое, необычное. Круиз, в отличие от просто поездки на курорт, – это именно путешествие, открытие новых мест. Совсем недавно еще, например, не было полноценных круизов на Соловки, а сейчас это один их хитов продаж. Постепенно раскручиваются сибирские круизы. Аудитория уже знает, что в России есть круизы не только по общеизвестным маршрутам, прежде всего, по Волге, но и в более удаленные места", – пояснил эксперт "Инфофлота".В этом году компания "ВодоходЪ" из экспедиционных форматов путешествий предлагает круиз на теплоходе "Максим Горький" и туры по зимнему и летнему Байкалу – "Байкальская экспедиция". Среди новинок – экспресс-формат "Енисейской экспедиции". В зависимости от дат, в программу включен трехчасовой джип-тур из Талнаха вдоль западных отрогов плато Путорана с посещением водопадов Красные камни и Заячьи уши плюс двухчасовая экскурсия по Норильску.

https://ria.ru/20240128/puteshestviya-1923653936.html

россия

иртыш (река)

соловки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, иртыш (река), соловки, максим горький, инфофлот, круизы