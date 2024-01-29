Рейтинг@Mail.ru
РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:20 29.01.2024 (обновлено: 12:29 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/puteshestviya-1924104129.html
РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы
РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы - РИА Новости, 29.01.2024
РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы
В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:20
2024-01-29T12:29
туризм
туризм
новости - туризм
россия
иртыш (река)
соловки
максим горький
инфофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428958_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_d2a6f90e187931cb820ba73ca3b22000.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ."На российском круизном рынке четко формируется тренд на экспедиционные, или исследовательские круизы. Часто это программы на судне "Профессор Хромов", специально построенном для экспедиций, или на ледоколе "50 лет победы". Мы же на своих лайнерах предлагаем не столько экспедиции, сколько необычные маршруты туда, куда трудно добраться иначе, чем на теплоходе", – подчеркивает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский.По его словам, первые программы появились еще до пандемии, в основном, по Енисею, Иртышу. "Компании правильно оценили запрос аудитории на новое, необычное. Круиз, в отличие от просто поездки на курорт, – это именно путешествие, открытие новых мест. Совсем недавно еще, например, не было полноценных круизов на Соловки, а сейчас это один их хитов продаж. Постепенно раскручиваются сибирские круизы. Аудитория уже знает, что в России есть круизы не только по общеизвестным маршрутам, прежде всего, по Волге, но и в более удаленные места", – пояснил эксперт "Инфофлота".В этом году компания "ВодоходЪ" из экспедиционных форматов путешествий предлагает круиз на теплоходе "Максим Горький" и туры по зимнему и летнему Байкалу – "Байкальская экспедиция". Среди новинок – экспресс-формат "Енисейской экспедиции". В зависимости от дат, в программу включен трехчасовой джип-тур из Талнаха вдоль западных отрогов плато Путорана с посещением водопадов Красные камни и Заячьи уши плюс двухчасовая экскурсия по Норильску.
https://ria.ru/20240128/puteshestviya-1923653936.html
россия
иртыш (река)
соловки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428958_133:0:1445:984_1920x0_80_0_0_3ec0818e94277379f95d10f2f9a6e1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, иртыш (река), соловки, максим горький, инфофлот, круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Иртыш (река), Соловки, Максим Горький, Инфофлот, круизы
РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы

РСТ: россияне, кроме круизов по Волге, заинтересовались турами по Енисею

© РИА Новости / Вера Костамо Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
 Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Вера Костамо
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ.
"На российском круизном рынке четко формируется тренд на экспедиционные, или исследовательские круизы. Часто это программы на судне "Профессор Хромов", специально построенном для экспедиций, или на ледоколе "50 лет победы". Мы же на своих лайнерах предлагаем не столько экспедиции, сколько необычные маршруты туда, куда трудно добраться иначе, чем на теплоходе", – подчеркивает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский.
По его словам, первые программы появились еще до пандемии, в основном, по Енисею, Иртышу. "Компании правильно оценили запрос аудитории на новое, необычное. Круиз, в отличие от просто поездки на курорт, – это именно путешествие, открытие новых мест. Совсем недавно еще, например, не было полноценных круизов на Соловки, а сейчас это один их хитов продаж. Постепенно раскручиваются сибирские круизы. Аудитория уже знает, что в России есть круизы не только по общеизвестным маршрутам, прежде всего, по Волге, но и в более удаленные места", – пояснил эксперт "Инфофлота".
В этом году компания "ВодоходЪ" из экспедиционных форматов путешествий предлагает круиз на теплоходе "Максим Горький" и туры по зимнему и летнему Байкалу – "Байкальская экспедиция". Среди новинок – экспресс-формат "Енисейской экспедиции". В зависимости от дат, в программу включен трехчасовой джип-тур из Талнаха вдоль западных отрогов плато Путорана с посещением водопадов Красные камни и Заячьи уши плюс двухчасовая экскурсия по Норильску.
Пекинская улица, Гуанчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями
28 января, 03:06
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияИртыш (река)СоловкиМаксим ГорькийИнфофлоткруизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала