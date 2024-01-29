РСТ: в России растет спрос на экспедиционные круизы
РСТ: россияне, кроме круизов по Волге, заинтересовались турами по Енисею
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в самые удаленные уголки страны, сообщают в пресс-службе РСТ.
"На российском круизном рынке четко формируется тренд на экспедиционные, или исследовательские круизы. Часто это программы на судне "Профессор Хромов", специально построенном для экспедиций, или на ледоколе "50 лет победы". Мы же на своих лайнерах предлагаем не столько экспедиции, сколько необычные маршруты туда, куда трудно добраться иначе, чем на теплоходе", – подчеркивает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский.
По его словам, первые программы появились еще до пандемии, в основном, по Енисею, Иртышу. "Компании правильно оценили запрос аудитории на новое, необычное. Круиз, в отличие от просто поездки на курорт, – это именно путешествие, открытие новых мест. Совсем недавно еще, например, не было полноценных круизов на Соловки, а сейчас это один их хитов продаж. Постепенно раскручиваются сибирские круизы. Аудитория уже знает, что в России есть круизы не только по общеизвестным маршрутам, прежде всего, по Волге, но и в более удаленные места", – пояснил эксперт "Инфофлота".
В этом году компания "ВодоходЪ" из экспедиционных форматов путешествий предлагает круиз на теплоходе "Максим Горький" и туры по зимнему и летнему Байкалу – "Байкальская экспедиция". Среди новинок – экспресс-формат "Енисейской экспедиции". В зависимости от дат, в программу включен трехчасовой джип-тур из Талнаха вдоль западных отрогов плато Путорана с посещением водопадов Красные камни и Заячьи уши плюс двухчасовая экскурсия по Норильску.