https://ria.ru/20240129/protesty-1924154942.html

Во Франции недовольные правительством фермеры участвуют в 40 протестах

Во Франции недовольные правительством фермеры участвуют в 40 протестах - РИА Новости, 29.01.2024

Во Франции недовольные правительством фермеры участвуют в 40 протестах

Число протестных акций, в которых в понедельник принимают участие недовольные политикой французского правительства аграрии, достигло 40, передает телеканал TF1. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:22

2024-01-29T15:22

2024-01-29T15:24

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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Число протестных акций, в которых в понедельник принимают участие недовольные политикой французского правительства аграрии, достигло 40, передает телеканал TF1. "Сегодня утром по всей стране насчитывается 40 акций", – сообщает канал со ссылкой на службу территориальной разведки Национального управления полиции. Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240128/italiya-1923920953.html

https://ria.ru/20240121/fermery-1922607077.html

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в мире, франция, париж, европа, габриэль атталь, евросоюз