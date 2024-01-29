https://ria.ru/20240129/prigovor-1924073858.html

Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии

Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии - РИА Новости, 29.01.2024

Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии

Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 золотых слитков стоимостью более 111 миллионов рублей, получил более пяти лет колонии общего режима, говорится в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:10

2024-01-29T10:10

2024-01-29T10:10

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 золотых слитков стоимостью более 111 миллионов рублей, получил более пяти лет колонии общего режима, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка контрабанды золота в крупном размере. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружен сокрытый в ручной клади драгоценный металл в виде 25 слитков аффинированного золота общим весом свыше 36 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость изъятого превышает 111 миллионов рублей. Как сообщили в ФСБ, в настоящее время контрабандист осужден на 5 лет 1 месяц колонии общего режима, изъятые золотые слитки обращены в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240122/chasy-1922774921.html

https://ria.ru/20240118/kontrabanda-1922080496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт)