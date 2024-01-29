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Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии - РИА Новости, 29.01.2024
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10:10 29.01.2024
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Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии
Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии - РИА Новости, 29.01.2024
Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии
Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 золотых слитков стоимостью более 111 миллионов рублей, получил более пяти лет колонии общего режима, говорится в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:10
2024-01-29T10:10
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 золотых слитков стоимостью более 111 миллионов рублей, получил более пяти лет колонии общего режима, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка контрабанды золота в крупном размере. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружен сокрытый в ручной клади драгоценный металл в виде 25 слитков аффинированного золота общим весом свыше 36 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость изъятого превышает 111 миллионов рублей. Как сообщили в ФСБ, в настоящее время контрабандист осужден на 5 лет 1 месяц колонии общего режима, изъятые золотые слитки обращены в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240122/chasy-1922774921.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шереметьево (аэропорт)
Контрабандист, пытавшийся вывезти золото, получил более пяти лет колонии

Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 слитков, получил более пяти лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти из России 25 золотых слитков стоимостью более 111 миллионов рублей, получил более пяти лет колонии общего режима, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Сотрудниками Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка контрабанды золота в крупном размере. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружен сокрытый в ручной клади драгоценный металл в виде 25 слитков аффинированного золота общим весом свыше 36 килограммов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стоимость изъятого превышает 111 миллионов рублей. Как сообщили в ФСБ, в настоящее время контрабандист осужден на 5 лет 1 месяц колонии общего режима, изъятые золотые слитки обращены в доход государства.
Решение суда вступило в законную силу.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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