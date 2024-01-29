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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 30 солдат,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:31
2024-01-29T13:31
2024-01-29T13:31
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 30 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923987690.html
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россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ