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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/poteri-1924125181.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 30 солдат,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:31
2024-01-29T13:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 30 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923987690.html
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россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 30 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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