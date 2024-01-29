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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, сообщило в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:26
2024-01-29T13:26
2024-01-29T13:26
специальная военная операция на украине
киев
россия
херсонская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Херсонская область
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ