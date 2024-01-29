https://ria.ru/20240129/poteri-1924124226.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.01.2024

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, сообщило в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:26

2024-01-29T13:26

2024-01-29T13:26

специальная военная операция на украине

киев

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html

киев

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, херсонская область