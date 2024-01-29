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Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше - РИА Новости, 29.01.2024
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15:24 29.01.2024 (обновлено: 16:31 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/polsha-1924155418.html
Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше
Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше - РИА Новости, 29.01.2024
Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше
Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:24
2024-01-29T16:31
политика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy.На вопрос о том, в какие еще государства Вашингтон способен перенести свой ядерный арсенал, аналитик ответил, что "первой в голову приходит Польша".&quot;(Варшава. — Прим. ред.) и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе &quot;Совместные ядерные миссии НАТО&quot;. Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время&quot;, — предположил Визингр.По его мнению, любая страна, которая получит американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, может стать следующим местом, куда США отправят партию боеголовок.На прошлой неделе британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет намерены перенести часть ядерного оружия в Соединенное Королевство, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, польша, великобритания, нато, министерство обороны сша, f-35
Политика, США, Польша, Великобритания, НАТО, Министерство обороны США, F-35
Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше

Чешский военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy.
На вопрос о том, в какие еще государства Вашингтон способен перенести свой ядерный арсенал, аналитик ответил, что "первой в голову приходит Польша".
«

"(Варшава. — Прим. ред.) и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе "Совместные ядерные миссии НАТО". Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время", — предположил Визингр.

По его мнению, любая страна, которая получит американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, может стать следующим местом, куда США отправят партию боеголовок.
На прошлой неделе британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет намерены перенести часть ядерного оружия в Соединенное Королевство, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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