https://ria.ru/20240129/polsha-1924155418.html

Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше

Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше - РИА Новости, 29.01.2024

Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше

Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:24

2024-01-29T15:24

2024-01-29T16:31

политика

сша

польша

великобритания

нато

министерство обороны сша

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1920x0_80_0_0_5a2b4ac746c769fc42e2c49f50ad0a6a.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy.На вопрос о том, в какие еще государства Вашингтон способен перенести свой ядерный арсенал, аналитик ответил, что "первой в голову приходит Польша"."(Варшава. — Прим. ред.) и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе "Совместные ядерные миссии НАТО". Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время", — предположил Визингр.По его мнению, любая страна, которая получит американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, может стать следующим местом, куда США отправят партию боеголовок.На прошлой неделе британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет намерены перенести часть ядерного оружия в Соединенное Королевство, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240128/voyna-1923925130.html

сша

польша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, польша, великобритания, нато, министерство обороны сша, f-35