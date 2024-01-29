https://ria.ru/20240129/polsha-1924143249.html

В Польше полицейские открыли огонь после нападения на комиссариат полиции

В Польше полицейские открыли огонь после нападения на комиссариат полиции - РИА Новости, 29.01.2024

В Польше полицейские открыли огонь после нападения на комиссариат полиции

Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в комиссариат полиции в Польше, полицейские в ответ открыли огонь, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:46

2024-01-29T14:46

2024-01-29T15:10

в мире

польша

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ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в комиссариат полиции в Польше, полицейские в ответ открыли огонь, сообщает радиостанция RMF FM."В комиссариате полиции населенного пункта Мижец (Свентокшиское воеводство) 59-летний мужчина устроил драку, затем вышел из здания и бросил в его сторону бутылку с горючей жидкостью", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ответ полицейские открыли огонь. "Из здания выбежали полицейские. Сначала они произвели предупредительные выстрелы. Затем они стреляли в мужчину. Он не реагировал на команды офицеров и держал в руке еще одну бутылку", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина с огнестрельным ранением попал в больницу. Его жизни ничто не угрожает.На месте работает прокуратура, идет подробное выяснение обстоятельств происшествия. В здании вспыхнул пожар. Его быстро потушили.Мотивы нападавшего пока не ясны.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924101160.html

https://ria.ru/20240122/napadenie-1922856901.html

польша

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в мире, польша