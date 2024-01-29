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Воробьев: подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
19:43 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/polikliniki-1924222837.html
Воробьев: подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту в 2024 году
Воробьев: подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2024
Воробьев: подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту в 2024 году
Все поликлиники, стоматологии и женские консультации Подмосковья модернизируют и приведут к единому региональному стандарту до конца 2024 года, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:43
2024-01-29T19:43
новости подмосковья
общество
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люберцы
химки
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все поликлиники, стоматологии и женские консультации Подмосковья модернизируют и приведут к единому региональному стандарту до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы продолжаем серьезно заниматься модернизацией здравоохранения Подмосковья: привлекаем специалистов, обновляем помещения и оборудование, внедряем умные технологии. Одна из ключевых задач - привести наши медучреждения к единому современному стандарту. До конца 2024 года к региональному стандарту будут приведены не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Сейчас к единому стандарту приведено 100 взрослых (39%) поликлиник Подмосковья. Там открыты кабинеты выписки льготных рецептов, гериатра и ХСН (хронической сердечной недостаточности), а в 50 детских поликлиниках (35%) - игровые пространства для малышей, комнаты кормления грудных детей, комфортные зоны ожидания, понятная навигация, помещения для отдыха медицинских специалистов. Кроме того, там появились кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи. В 34 подмосковных стоматологиях (46%), в том числе в Домодедово, Люберцах, Химках и Балашихе, оборудовали табло с электронным расписанием, сделали понятную навигацию. Кроме того, там появилась возможность проводить пациентам онкоскрининг полости рта для ранней диагностики онкологических заболеваний. Как отметили в пресс-службе, в 35 женских консультациях (58%) уже сделаны комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения и установлены электронные табло с расписанием врачей. Для женщин организовано индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.
https://ria.ru/20240125/zhkkh-1923445169.html
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924194426.html
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, химки, андрей воробьев, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Химки, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт)
Воробьев: подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту в 2024 году

Воробьев: поликлиники и стоматологии в Подмосковье приведут к единому стандарту

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЖенщина в одной из поликлиник Подмосковья
Женщина в одной из поликлиник Подмосковья - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Женщина в одной из поликлиник Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все поликлиники, стоматологии и женские консультации Подмосковья модернизируют и приведут к единому региональному стандарту до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Мы продолжаем серьезно заниматься модернизацией здравоохранения Подмосковья: привлекаем специалистов, обновляем помещения и оборудование, внедряем умные технологии. Одна из ключевых задач - привести наши медучреждения к единому современному стандарту. До конца 2024 года к региональному стандарту будут приведены не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Сейчас к единому стандарту приведено 100 взрослых (39%) поликлиник Подмосковья. Там открыты кабинеты выписки льготных рецептов, гериатра и ХСН (хронической сердечной недостаточности), а в 50 детских поликлиниках (35%) - игровые пространства для малышей, комнаты кормления грудных детей, комфортные зоны ожидания, понятная навигация, помещения для отдыха медицинских специалистов. Кроме того, там появились кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи.
В 34 подмосковных стоматологиях (46%), в том числе в Домодедово, Люберцах, Химках и Балашихе, оборудовали табло с электронным расписанием, сделали понятную навигацию. Кроме того, там появилась возможность проводить пациентам онкоскрининг полости рта для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Как отметили в пресс-службе, в 35 женских консультациях (58%) уже сделаны комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения и установлены электронные табло с расписанием врачей. Для женщин организовано индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыХимкиАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
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