https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924194426.html
Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году
Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 29.01.2024
Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году
В 2023 году в Московской области по национальному проекту "Образование" построили 38 школ, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:36
2024-01-29T17:36
2024-01-29T17:36
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2023 году в Московской области по национальному проекту "Образование" построили 38 школ, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. Образовательные учреждения, построенные по нацпроекту в прошлом году, рассчитаны почти на 30 тысяч учеников. На 10 объектах работы финансировались из федерального бюджета. Кроме того, в прошлом году в регионе капитально отремонтировали три школы - в Луховицах, Лобне и Королеве. Нацпроект предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование поставили в 40 школ. Кроме того, обновлена материально-техническая база в коррекционных школах в Королеве, Коломенском и Пушкинском городских округах. В рамках нацпроекта в Московской области также открыты 67 "Точек роста". Это центры образования естественно-научного и технического профилей, которые работают при школах в сельской местности. Они способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием. В сообщении говорится, что порядка 160 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет охвачены деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб". Также в регионе меняются и подходы к организации образовательного и воспитательного процесса. Так, в прошлом году в 710 школах 60 муниципалитетов региона работали советники директоров по воспитанию. По итогам минувшего года 1061 школа подключена к бесплатной платформе для учителей и учеников "Сферум", на которой можно проводить онлайн-уроки, общаться в чате, обмениваться документами, составлять расписание занятий и вести школьный информационный канал. Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется повышению квалификации учителей и управленческих кадров. Для этого во всех регионах открываются центры повышения профессионального мастерства педагогических работников. В 2023 году 58 тысяч подмосковных работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.
https://ria.ru/20240129/podmoskovya-1924193082.html
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924124332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), школы, строительство, королев, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школы, Строительство, Королев, Луховицы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2023 году в Московской области по национальному проекту "Образование" построили 38 школ, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
Образовательные учреждения, построенные по нацпроекту в прошлом году, рассчитаны почти на 30 тысяч учеников. На 10 объектах работы финансировались из федерального бюджета. Кроме того, в прошлом году в регионе капитально отремонтировали три школы - в Луховицах
, Лобне
и Королеве
.
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Нацпроект предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование поставили в 40 школ. Кроме того, обновлена материально-техническая база в коррекционных школах в Королеве, Коломенском и Пушкинском городских округах.
В рамках нацпроекта в Московской области также открыты 67 "Точек роста". Это центры образования естественно-научного и технического профилей, которые работают при школах в сельской местности. Они способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием.
В сообщении говорится, что порядка 160 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет охвачены деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум
" и центров "IT-куб".
Также в регионе меняются и подходы к организации образовательного и воспитательного процесса. Так, в прошлом году в 710 школах 60 муниципалитетов региона работали советники директоров по воспитанию.
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По итогам минувшего года 1061 школа подключена к бесплатной платформе для учителей и учеников "Сферум", на которой можно проводить онлайн-уроки, общаться в чате, обмениваться документами, составлять расписание занятий и вести школьный информационный канал.
Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется повышению квалификации учителей и управленческих кадров. Для этого во всех регионах открываются центры повышения профессионального мастерства педагогических работников. В 2023 году 58 тысяч подмосковных работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.