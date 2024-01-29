https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924194426.html

Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году

Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 29.01.2024

Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году

В 2023 году в Московской области по национальному проекту "Образование" построили 38 школ, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:36

2024-01-29T17:36

2024-01-29T17:36

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2023 году в Московской области по национальному проекту "Образование" построили 38 школ, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. Образовательные учреждения, построенные по нацпроекту в прошлом году, рассчитаны почти на 30 тысяч учеников. На 10 объектах работы финансировались из федерального бюджета. Кроме того, в прошлом году в регионе капитально отремонтировали три школы - в Луховицах, Лобне и Королеве. Нацпроект предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование поставили в 40 школ. Кроме того, обновлена материально-техническая база в коррекционных школах в Королеве, Коломенском и Пушкинском городских округах. В рамках нацпроекта в Московской области также открыты 67 "Точек роста". Это центры образования естественно-научного и технического профилей, которые работают при школах в сельской местности. Они способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием. В сообщении говорится, что порядка 160 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет охвачены деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб". Также в регионе меняются и подходы к организации образовательного и воспитательного процесса. Так, в прошлом году в 710 школах 60 муниципалитетов региона работали советники директоров по воспитанию. По итогам минувшего года 1061 школа подключена к бесплатной платформе для учителей и учеников "Сферум", на которой можно проводить онлайн-уроки, общаться в чате, обмениваться документами, составлять расписание занятий и вести школьный информационный канал. Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется повышению квалификации учителей и управленческих кадров. Для этого во всех регионах открываются центры повышения профессионального мастерства педагогических работников. В 2023 году 58 тысяч подмосковных работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.

https://ria.ru/20240129/podmoskovya-1924193082.html

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924124332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), школы, строительство, королев, луховицы