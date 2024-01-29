https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924162974.html

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты в Подмосковье

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты в Подмосковье

Более 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили юбилейные медали и региональные выплаты в 3 тысячи рублей, а также федеральные выплаты в 50... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:46

2024-01-29T15:46

2024-01-29T15:46

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социальные выплаты

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили юбилейные медали и региональные выплаты в 3 тысячи рублей, а также федеральные выплаты в 50 тысяч рублей, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады 27 января 1944 года, 80 лет назад. "В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В подмосковном ведомстве дополнили, что самый старший блокадник региона - Обухович Ксения Васильевна из Королева, которой 27 января этого года исполнилось 105 лет.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924124332.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ленинград, людмила болатаева, социальные выплаты