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В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
13:59 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924130583.html
В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых
В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых - РИА Новости, 29.01.2024
В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых
В Московской области начался конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:59
2024-01-29T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Московской области начался конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Прием заявок продлится до 28 марта. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, эта премия вручается ежегодно уже 12 лет. "За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки", — сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2024 году в результате конкурсного отбора будут определены 15 лауреатов премии, размер каждой составит 700 тысяч рублей. Премия губернатора присуждается за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и (или) научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники, а также за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Московской области начался конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Прием заявок продлится до 28 марта. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, эта премия вручается ежегодно уже 12 лет.
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"За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки", — сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что в 2024 году в результате конкурсного отбора будут определены 15 лауреатов премии, размер каждой составит 700 тысяч рублей.
Премия губернатора присуждается за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и (или) научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники, а также за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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