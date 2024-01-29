https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924130583.html

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых - РИА Новости, 29.01.2024

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для ученых

В Московской области начался конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:59

2024-01-29T13:59

2024-01-29T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Московской области начался конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Прием заявок продлится до 28 марта. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, эта премия вручается ежегодно уже 12 лет. "За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки", — сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2024 году в результате конкурсного отбора будут определены 15 лауреатов премии, размер каждой составит 700 тысяч рублей. Премия губернатора присуждается за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и (или) научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники, а также за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924124332.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)