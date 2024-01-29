https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924124332.html
Более 1 млн человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе
Более 1 млн человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе - РИА Новости, 29.01.2024
Более 1 млн человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе
На прошлой неделе подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек, этот показатель на 391 тысячу больше, чем в аналогичный период в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:27
2024-01-29T13:27
2024-01-29T13:27
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На прошлой неделе подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек, этот показатель на 391 тысячу больше, чем в аналогичный период в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области", — цитирует пресс-служба министра благоустройства региона Михаила Хайкина. В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек. В субботу, 27 января, в парках побывали 218 тысяч человек. За выходные парки посетили почти 430 тысяч человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Пушкинский Центральный парк (50 тысяч человек), Пехорка в Балашихе (45 тысяч человек), Фабричный в Истре (32 тысячи человек),Парк имени Толстого в Химках (28 тысяч человек), Спортивный парк имени Лазутиной в Одинцове (26 тысяч человек).
https://ria.ru/20240122/blagoustroystvo-1922825665.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), истра, балашиха, михаил хайкин, парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Балашиха, Михаил Хайкин, Парки