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Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России
Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России - РИА Новости, 29.01.2024
Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России
Подмосковная команда "Заречье-Одинцово 2" завоевала серебряные награды на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женщин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:53
2024-01-29T12:53
2024-01-29T12:53
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подмосковная команда "Заречье-Одинцово 2" завоевала серебряные награды на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Подмосковная команда уверенно прошла групповой этап и полуфинал. В финале ВК "Заречье-Одинцово 2" сыграл с "Локомотивом" из Калининграда. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". В составе "Заречье-Одинцово 2" сыграли Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Елизавета Терентьева. "Делаем выводы, работаем дальше. Проигрывать тоже полезно, есть к чему стремиться и куда расти. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать", - цитирует пресс-служба главного тренера команды Наталью Урядову. Подмосковье на турнире представляли три команды. Два женских коллектива: "Заречье-Одинцово 1" и "Заречье-Одинцово 2" и мужская - "Реутов". Первая команда из Заречья остановилась в шаге от пьедестала, уступив в матче за "бронзу" ВК "Динамо-Татарстан 1" со счетом 2:0. Клуб из Реутова не смог пройти этап квалификации, проиграв "Торпедо" из Москвы. Первый этап Кубка России по волейболу на снегу прошел в Москве в Центре пляжных видов спорта "Динамо" с 26 по 28 января.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подмосковная команда "Заречье-Одинцово 2" завоевала серебряные награды на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда уверенно прошла групповой этап и полуфинал. В финале ВК "Заречье-Одинцово 2" сыграл с "Локомотивом" из Калининграда
. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников".
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В составе "Заречье-Одинцово 2" сыграли Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Елизавета Терентьева.
"Делаем выводы, работаем дальше. Проигрывать тоже полезно, есть к чему стремиться и куда расти. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать", - цитирует пресс-служба главного тренера команды Наталью Урядову.
Подмосковье на турнире представляли три команды. Два женских коллектива: "Заречье-Одинцово 1" и "Заречье-Одинцово 2" и мужская - "Реутов". Первая команда из Заречья остановилась в шаге от пьедестала, уступив в матче за "бронзу" ВК "Динамо-Татарстан 1" со счетом 2:0. Клуб из Реутова
не смог пройти этап квалификации, проиграв "Торпедо" из Москвы
.
Первый этап Кубка России по волейболу на снегу прошел в Москве в Центре пляжных видов спорта "Динамо" с 26 по 28 января.