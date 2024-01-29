https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924110052.html

Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России

Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России - РИА Новости, 29.01.2024

Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России

Подмосковная команда "Заречье-Одинцово 2" завоевала серебряные награды на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женщин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:53

2024-01-29T12:53

2024-01-29T12:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подмосковная команда "Заречье-Одинцово 2" завоевала серебряные награды на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Подмосковная команда уверенно прошла групповой этап и полуфинал. В финале ВК "Заречье-Одинцово 2" сыграл с "Локомотивом" из Калининграда. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". В составе "Заречье-Одинцово 2" сыграли Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Елизавета Терентьева. "Делаем выводы, работаем дальше. Проигрывать тоже полезно, есть к чему стремиться и куда расти. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать", - цитирует пресс-служба главного тренера команды Наталью Урядову. Подмосковье на турнире представляли три команды. Два женских коллектива: "Заречье-Одинцово 1" и "Заречье-Одинцово 2" и мужская - "Реутов". Первая команда из Заречья остановилась в шаге от пьедестала, уступив в матче за "бронзу" ВК "Динамо-Татарстан 1" со счетом 2:0. Клуб из Реутова не смог пройти этап квалификации, проиграв "Торпедо" из Москвы. Первый этап Кубка России по волейболу на снегу прошел в Москве в Центре пляжных видов спорта "Динамо" с 26 по 28 января.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924088748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)