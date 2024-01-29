https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924088748.html

В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора

В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора - РИА Новости, 29.01.2024

В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора

На подмосковном портале госуслуг теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:20

2024-01-29T11:20

2024-01-29T11:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госуслуги

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам, которые помогут прикрепить к заявке нужные документы, сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в 2023 году на региональном сайте было обновлено 249 услуг. "В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается", – цитирует пресс-служба Куртяник. В ведомстве добавили, что коллективный договор – это документ, который содержит подробности об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов для сотрудников. Он помогает работодателю привлечь специалистов, а действующим работникам – улучшить условия труда. Услугой "Регистрация коллективного договора, соглашения" могут воспользоваться юридические лица, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области. Подать заявление можно с помощью подтвержденной учетной записи юридического лица или физлица – официального представителя организации. К заявлению следует прикрепить скан-копию подписанного соглашения или договора. Срок рассмотрения документов составляет 15 рабочих дней. Если ответ ведомства будет положительным, то уведомление о регистрации соглашения или договора поступит в личный кабинет. Если договор содержит условия, которые ухудшают положение работников по сравнению с действующим законодательством, то информацию об этом также направят заявителю. Данная услуга предоставляется бесплатно.

https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госуслуги