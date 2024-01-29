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В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора
В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора - РИА Новости, 29.01.2024
В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективного договора
На подмосковном портале госуслуг теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:20
2024-01-29T11:20
2024-01-29T11:20
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам, которые помогут прикрепить к заявке нужные документы, сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в 2023 году на региональном сайте было обновлено 249 услуг. "В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается", – цитирует пресс-служба Куртяник. В ведомстве добавили, что коллективный договор – это документ, который содержит подробности об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов для сотрудников. Он помогает работодателю привлечь специалистов, а действующим работникам – улучшить условия труда. Услугой "Регистрация коллективного договора, соглашения" могут воспользоваться юридические лица, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области. Подать заявление можно с помощью подтвержденной учетной записи юридического лица или физлица – официального представителя организации. К заявлению следует прикрепить скан-копию подписанного соглашения или договора. Срок рассмотрения документов составляет 15 рабочих дней. Если ответ ведомства будет положительным, то уведомление о регистрации соглашения или договора поступит в личный кабинет. Если договор содержит условия, которые ухудшают положение работников по сравнению с действующим законодательством, то информацию об этом также направят заявителю. Данная услуга предоставляется бесплатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госуслуги
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости
. На подмосковном портале госуслуг
теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам, которые помогут прикрепить к заявке нужные документы, сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в 2023 году на региональном сайте было обновлено 249 услуг.
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"В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается", – цитирует пресс-служба Куртяник.
В ведомстве добавили, что коллективный договор – это документ, который содержит подробности об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов для сотрудников. Он помогает работодателю привлечь специалистов, а действующим работникам – улучшить условия труда. Услугой "Регистрация коллективного договора, соглашения" могут воспользоваться юридические лица, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области. Подать заявление можно с помощью подтвержденной учетной записи юридического лица или физлица – официального представителя организации. К заявлению следует прикрепить скан-копию подписанного соглашения или договора.
Срок рассмотрения документов составляет 15 рабочих дней. Если ответ ведомства будет положительным, то уведомление о регистрации соглашения или договора поступит в личный кабинет. Если договор содержит условия, которые ухудшают положение работников по сравнению с действующим законодательством, то информацию об этом также направят заявителю.
Данная услуга предоставляется бесплатно.