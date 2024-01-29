https://ria.ru/20240129/peterburg-1924087939.html

Новый британский посол почтил память жертв блокады Ленинграда

Новый британский посол почтил память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024

Новый британский посол почтил память жертв блокады Ленинграда

Новый посол Великобритании в РФ Найджел Кейси впервые после назначения посетил Санкт-Петербург, где на прошлой неделе почтил память жертв блокады Ленинграда. Об РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:18

2024-01-29T11:18

2024-01-29T11:19

ленинград

великобритания

россия

найджел кейси

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании в РФ Найджел Кейси впервые после назначения посетил Санкт-Петербург, где на прошлой неделе почтил память жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщается в телеграм-канале британского посольства.В телеграм-канале британского посольства размещена фотография посла, которая сопровождается сообщением о том, что "в конце прошлой недели посол Великобритании в России Найджел Кейси посетил Санкт-Петербург". В нем говорится, что "в субботу посол отдал дань уважения жертвам блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище". Кейси прибыл в Россию в ноябре прошлого года. В декабре он вручил верительные грамоты. В первом после назначения видеообращении он рассказал, что поддержание отношений с правительством и народом РФ по-прежнему важно для Великобритании. Ранее Кейси работал здесь в посольстве Великобритании с 2003 по 2006 годы. Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html

https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html

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Дарья Буймова

ленинград, великобритания, россия, найджел кейси, блокада ленинграда (1941-1944), общество