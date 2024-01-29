https://ria.ru/20240129/perevertyshi-1924106141.html
В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши"
В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши" - РИА Новости, 29.01.2024
В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши"
Устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, опаснее, чем кажутся, с их помощью могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:25
2024-01-29T12:25
2024-01-29T12:25
авто
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/79/1510147932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1de70c49202f039d4608eede29e5cb3b.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, опаснее, чем кажутся, с их помощью могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность на другого, необходим жесткий контроль и серьезные наказания за их использование, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев. Ранее МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей. "Устройства, позволяющие скрывать регистрационные знаки, равно как и подменять их, опаснее, чем кажутся. С их помощью можно не только попытаться обмануть камеру контроля скорости, но и прикрыть серьезные преступления или, еще хуже, попытаться переложить ответственность на другого... Я за жесткий контроль и серьезные наказания за подобные "шалости", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что уже были случаи, когда автовладельцы долго разбирались с правоохранителями, потому что дубликаты их номеров были установлены на машины преступников. Как отметил Толмачев, устройства, скрывающие регистрационные знаки, "легко могут стать помощниками преступников". "Один щелчок - и злодей потерялся в потоке", - добавил он.
https://ria.ru/20240129/haval-1924086299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/79/1510147932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8610ba96a4a76c17fcad41afff2ac95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, госдума рф
В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши"
Депутат: устройства, скрывающие регистрационные знаки авто, опаснее, чем кажутся
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, опаснее, чем кажутся, с их помощью могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность на другого, необходим жесткий контроль и серьезные наказания за их использование, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев.
Ранее МВД России
предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей.
"Устройства, позволяющие скрывать регистрационные знаки, равно как и подменять их, опаснее, чем кажутся. С их помощью можно не только попытаться обмануть камеру контроля скорости, но и прикрыть серьезные преступления или, еще хуже, попытаться переложить ответственность на другого... Я за жесткий контроль и серьезные наказания за подобные "шалости", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что уже были случаи, когда автовладельцы долго разбирались с правоохранителями, потому что дубликаты их номеров были установлены на машины преступников.
Как отметил Толмачев, устройства, скрывающие регистрационные знаки, "легко могут стать помощниками преступников". "Один щелчок - и злодей потерялся в потоке", - добавил он.
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России