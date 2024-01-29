https://ria.ru/20240129/perevertyshi-1924106141.html

В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши"

В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши" - РИА Новости, 29.01.2024

В Госдуме поддержали идею о серьезных наказаниях за "номера-перевертыши"

Устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, опаснее, чем кажутся, с их помощью могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:25

2024-01-29T12:25

2024-01-29T12:25

авто

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, опаснее, чем кажутся, с их помощью могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность на другого, необходим жесткий контроль и серьезные наказания за их использование, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев. Ранее МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей. "Устройства, позволяющие скрывать регистрационные знаки, равно как и подменять их, опаснее, чем кажутся. С их помощью можно не только попытаться обмануть камеру контроля скорости, но и прикрыть серьезные преступления или, еще хуже, попытаться переложить ответственность на другого... Я за жесткий контроль и серьезные наказания за подобные "шалости", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что уже были случаи, когда автовладельцы долго разбирались с правоохранителями, потому что дубликаты их номеров были установлены на машины преступников. Как отметил Толмачев, устройства, скрывающие регистрационные знаки, "легко могут стать помощниками преступников". "Один щелчок - и злодей потерялся в потоке", - добавил он.

https://ria.ru/20240129/haval-1924086299.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, госдума рф