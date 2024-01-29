https://ria.ru/20240129/parol-1924047929.html

Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России

Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России - РИА Новости, 29.01.2024

Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о французском пароле времен Первой мировой войны, желающем... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T03:23

2024-01-29T03:23

2024-01-29T05:31

маргарита симоньян

россия

франция

европа

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о французском пароле времен Первой мировой войны, желающем "здравствовать" России."Они забыли, как во время Первой мировой (войны) у французской армии пароль был такой: Vive la Russie — "Да здравствует Россия". Пароль, потому что мы спасли Францию во время Первой мировой, из которой мы же потом и вышли. И сами себя-то не спасли, а Францию спасли", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее она рассказала в эфире, что на Западе также забыли, как Россия спасла Европу в годы Второй мировой войны. А в Берлине о блокаде Ленинграда помнит только старшее поколение немцев, молодёжи об этом ничего неизвестно.

https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html

россия

франция

европа

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маргарита симоньян, россия, франция, европа, владимир соловьев (телеведущий)