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Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России - РИА Новости, 29.01.2024
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03:23 29.01.2024 (обновлено: 05:31 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/parol-1924047929.html
Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России
Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России - РИА Новости, 29.01.2024
Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о французском пароле времен Первой мировой войны, желающем... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:23
2024-01-29T05:31
маргарита симоньян
россия
франция
европа
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о французском пароле времен Первой мировой войны, желающем "здравствовать" России."Они забыли, как во время Первой мировой (войны) у французской армии пароль был такой: Vive la Russie — "Да здравствует Россия". Пароль, потому что мы спасли Францию во время Первой мировой, из которой мы же потом и вышли. И сами себя-то не спасли, а Францию спасли", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее она рассказала в эфире, что на Западе также забыли, как Россия спасла Европу в годы Второй мировой войны. А в Берлине о блокаде Ленинграда помнит только старшее поколение немцев, молодёжи об этом ничего неизвестно.
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
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маргарита симоньян, россия, франция, европа, владимир соловьев (телеведущий)
Маргарита Симоньян, Россия, Франция, Европа, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян напомнила о пароле французской армии с благодарностью России

Симоньян: у французской армии был пароль с пожеланием России здравствовать

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о французском пароле времен Первой мировой войны, желающем "здравствовать" России.
"Они забыли, как во время Первой мировой (войны) у французской армии пароль был такой: Vive la Russie — "Да здравствует Россия". Пароль, потому что мы спасли Францию во время Первой мировой, из которой мы же потом и вышли. И сами себя-то не спасли, а Францию спасли", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день
28 января, 23:25
Ранее она рассказала в эфире, что на Западе также забыли, как Россия спасла Европу в годы Второй мировой войны. А в Берлине о блокаде Ленинграда помнит только старшее поколение немцев, молодёжи об этом ничего неизвестно.
 
Маргарита СимоньянРоссияФранцияЕвропаВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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