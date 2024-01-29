https://ria.ru/20240129/parizh-1924181395.html

Протестующие фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа

Протестующие фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа - РИА Новости, 29.01.2024

Протестующие фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа

Фермеры, недовольные политикой французского правительства, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:46

2024-01-29T16:46

2024-01-29T17:36

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габриэль атталь

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Фермеры, недовольные политикой французского правительства, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа. Как видно на интерактивной карте оператора автодорог Vinci, проезд затруднен на всех шоссе в сторону столицы. Перекрытые участки обозначены черным цветом. Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к Парижу на шоссе А1 и А16 на севере города. Они почти достигли аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Автотрасса А4 на востоке от Парижа блокирована в районе Диснейленда в департаменте Сена и Марна. На северо-западе аграрии находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин, примерно в 60 километрах от города. Трасса А13 блокирована на западе от города. Как заявили Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs, они готовы на пять дней полностью заблокировать Париж, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Также аграрии готовы перекрыть два ключевых аэропорта, Руасси — Шарль де Голль и Орли, а также крупнейший в Европе продуктовый рынок Рюнжи.Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, в свою очередь, заявил, что блокирование рынка и аэропортов — это "красные линии". Он приказал силовикам не допустить тракторы в город. В столичном регионе Иль-де-Франс к работе привлекли более 15 тысяч полицейских.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничительных мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924175484.html

https://ria.ru/20240129/protesty-1924154942.html

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Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции 2024-01-29T16:46 true PT0M55S

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в мире, париж, европа, иль-де-франс, габриэль атталь, жеральд дарманен