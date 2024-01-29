https://ria.ru/20240129/oskvernenie-1924239381.html

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:51

2024-01-29T21:51

2024-01-29T23:25

в мире

ленинград

россия

ереван

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*. В прошлую пятницу, 26 января, посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из этого города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой. В свою очередь, устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944-го.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/blokada-1924033009.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Наталья Макарова

в мире, ленинград, россия, ереван, сергей копыркин, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)