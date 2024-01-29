В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Уроженец Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда
© PAN Photo
Сотрудники правоохранительных органов в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*.
В прошлую пятницу, 26 января, посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из этого города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Дипломат во время брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о том, что подобные действия на самом деле были. По словам Захаровой, Москва не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности этих людей и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
В свою очередь, устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944-го.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.