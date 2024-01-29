Рейтинг@Mail.ru
В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 29.01.2024 (обновлено: 17:11 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/omsk-1924184754.html
В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика - РИА Новости, 29.01.2024
В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
Четыре пассажира маршрутного такси пострадали во время аварии с грузовиком, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:03
2024-01-29T17:11
происшествия
омск
россия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924186310_0:54:1201:729_1920x0_80_0_0_1fab810ae95eee0e01be764391a36259.jpg
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Четыре пассажира маршрутного такси пострадали во время аварии с грузовиком, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что 72-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №25, не справился с управлением в районе дома №122б на проспекте Мира в Омске, маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. "От удара микроавтобус врезался в опору освещения. В момент ДТП в салоне находились восемь человек, 4 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924182121.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924186310_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_d89323bbdb2250fefc66395539e48c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

СУСК: в Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

© Фото : СУ СК РФ по Омской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Омске. 29 января 2024
Место ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Омске. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : СУ СК РФ по Омской области/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Омске. 29 января 2024
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Четыре пассажира маршрутного такси пострадали во время аварии с грузовиком, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что 72-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №25, не справился с управлением в районе дома №122б на проспекте Мира в Омске, маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.
"От удара микроавтобус врезался в опору освещения. В момент ДТП в салоне находились восемь человек, 4 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Расследование продолжается.
ДТП в Павловском районе на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
Вчера, 16:49
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала