https://ria.ru/20240129/omsk-1924184754.html

В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика - РИА Новости, 29.01.2024

В Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

Четыре пассажира маршрутного такси пострадали во время аварии с грузовиком, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:03

2024-01-29T17:03

2024-01-29T17:11

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Четыре пассажира маршрутного такси пострадали во время аварии с грузовиком, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что 72-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №25, не справился с управлением в районе дома №122б на проспекте Мира в Омске, маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. "От удара микроавтобус врезался в опору освещения. В момент ДТП в салоне находились восемь человек, 4 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924182121.html

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происшествия, омск, россия, омская область