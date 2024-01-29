https://ria.ru/20240129/ochered-1924186702.html

На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур

На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур - РИА Новости, 29.01.2024

На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур

Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе 18 грузовиков,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:14

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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе 18 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В пятницу и несколькими днями ранее Литва вообще не пропускала фуры по несколько часов, очередь на границе составляла более 100 грузовиков. "На 9 утра ждали оформления пять грузовиков. 18 на нейтральной полосе. Литва ускорилась. Принимали 60-80 машин в сутки, а тут сразу больше 100 взяли. И интервалов не было, когда они могли по три часа никого не брать. Вот эти сутки этого не было", - сказали в пресс-службе. По сообщению Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, на 16.00 (17.00 мск) отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 114 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один - МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, литва, калининград, калининградская область, росгранстрой