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На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур - РИА Новости, 29.01.2024
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17:12 29.01.2024 (обновлено: 17:14 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ochered-1924186702.html
На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур
На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур - РИА Новости, 29.01.2024
На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур
Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе 18 грузовиков,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:12
2024-01-29T17:14
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе 18 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В пятницу и несколькими днями ранее Литва вообще не пропускала фуры по несколько часов, очередь на границе составляла более 100 грузовиков. "На 9 утра ждали оформления пять грузовиков. 18 на нейтральной полосе. Литва ускорилась. Принимали 60-80 машин в сутки, а тут сразу больше 100 взяли. И интервалов не было, когда они могли по три часа никого не брать. Вот эти сутки этого не было", - сказали в пресс-службе. По сообщению Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, на 16.00 (17.00 мск) отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 114 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один - МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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в мире, авто, литва, калининград, калининградская область, росгранстрой
В мире, Авто, Литва, Калининград, Калининградская область, Росгранстрой
На границе Калининграда с Литвой сократилась очередь из фур

Очередь из грузовиков на границе Калининграда с Литвой значительно сократилась

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе 18 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В пятницу и несколькими днями ранее Литва вообще не пропускала фуры по несколько часов, очередь на границе составляла более 100 грузовиков.
«
"На 9 утра ждали оформления пять грузовиков. 18 на нейтральной полосе. Литва ускорилась. Принимали 60-80 машин в сутки, а тут сразу больше 100 взяли. И интервалов не было, когда они могли по три часа никого не брать. Вот эти сутки этого не было", - сказали в пресс-службе.
По сообщению Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, на 16.00 (17.00 мск) отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 114 часов.
«
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
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