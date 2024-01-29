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Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села - РИА Новости, 29.01.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:34
2024-01-29T11:34
2024-01-29T12:21
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происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "У женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил руководитель региона. В результате обстрела повреждены два частных домовладения, а также линия газоснабжения. Аварийные службы уже устранили последствия.На месте работают оперативные службы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села
Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ белгородского села