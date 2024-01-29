Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 29.01.2024 (обновлено: 12:21 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села - РИА Новости, 29.01.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:34
2024-01-29T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa38b403bcefe9363b476dd789572a4d.jpg
БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "У женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил руководитель региона. В результате обстрела повреждены два частных домовладения, а также линия газоснабжения. Аварийные службы уже устранили последствия.На месте работают оперативные службы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f5d7e385bf45d9ebe23fbc0a4789d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села

Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ белгородского села

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"У женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил руководитель региона.
В результате обстрела повреждены два частных домовладения, а также линия газоснабжения. Аварийные службы уже устранили последствия.
На месте работают оперативные службы.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
22 января, 10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала