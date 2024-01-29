https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html

Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села

Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села - РИА Новости, 29.01.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского села

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:34

2024-01-29T11:34

2024-01-29T12:21

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "У женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил руководитель региона. В результате обстрела повреждены два частных домовладения, а также линия газоснабжения. Аварийные службы уже устранили последствия.На месте работают оперативные службы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины