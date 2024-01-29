https://ria.ru/20240129/nauka-1923595500.html

В России поняли, как предотвратить хаотическое движение наноспутников

В России поняли, как предотвратить хаотическое движение наноспутников - РИА Новости, 29.01.2024

В России поняли, как предотвратить хаотическое движение наноспутников

Ученые Самарского университета предложили математический метод, который позволит анализировать и предотвращать хаотическое угловое движение космических... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:00

2024-01-29T09:00

2024-01-29T09:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Ученые Самарского университета предложили математический метод, который позволит анализировать и предотвращать хаотическое угловое движение космических наноспутников. Результаты исследований опубликованы в журнале Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.По словам ученых, обычно наноспутники выводят на орбиту попутным грузом и выбрасывают из пусковых контейнеров без контроля начальной ориентации и других параметров углового движения. В случае появления "хаоса в динамике" наноспутник начинает беспорядочно кувыркаться без достижения регулярной ориентации, пояснили исследователи.Более того, беспорядочному вращению могут быть подвержены даже естественные малые спутники. Например, в 2015 году ученые НАСА установили, что естественные спутники Плутона Никта и Гидра движутся по своим орбитам, совершая хаотическое вращение, покачиваясь и постоянно переворачиваясь.Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили метод, который позволит аналитически обнаружить и предотвратить это явление в динамике наноспутников.Они модифицировали математический метод Мельникова, используемый для получения критерия возникновения хаоса, и изучили его новые аспекты."Оригинальный метод Мельникова работает только в тех случаях, когда в системе формально присутствует колебательное возмущение, действующее с установившейся амплитудой. Модификация же метода позволяет применять его в случаях естественного затухания", – пояснил заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Антон Дорошин.В качестве основного примера использования новой модификации метода было изучено движение модульного наноспутника. Как сообщили в вузе, результаты показали, что применение модификации в конкретных расчетах позволило определить важные параметры диссипации – рассеивания энергии за счет внутренних процессов.По словам ученых, в конечном счете это позволяет найти динамические параметры наноспутника, обеспечивающие самопроизвольное подавление хаотического движения, что очень важно для практики космического полета.По словам ученых, в конечном счете это позволяет найти динамические параметры наноспутника, обеспечивающие самопроизвольное подавление хаотического движения, что очень важно для практики космического полета.Кроме того, как добавили ученые, в рамках исследования в условиях нулевой диссипации ("идеализированный случай") был проведен анализ зависимости интенсивности развития хаоса от частоты возмущающих колебаний в механической системе наноспутника. Анализ показал, что в системе существует самая опасная частота возмущений, которая может приводить к максимальным хаотическим эффектам."Величина этой опасной частоты зависит не только от свойств конструкции, но и содержит в себе целый комплекс параметров, включая инерционно-массовые величины наноспутника и его начальную кинетическую энергию", – отметил Дорошин. При этом он подчеркнул, что полученную оценку для величины этой частоты необходимо будет учитывать при проектировании космических миссий с наноспутниками.Самарский университет им. Королева – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231205/nauka-1913713372.html

https://ria.ru/20231101/nauka-1906179602.html

https://ria.ru/20231221/poligon-1917134385.html

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наука, космос - риа наука, россия, самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, самара, спутник