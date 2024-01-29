https://ria.ru/20240129/moskva-1924101160.html
В центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских
В центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских - РИА Новости, 29.01.2024
В центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских
Мужчина распылил перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
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юлия иванова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина распылил перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 28 января мужчина около входа в гостиницу на Охотном ряду в Москве распылил в лица трех сотрудников полиции жидкость из перцового баллона, а после толкнул одного из них. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Она добавила, что фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении признал. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских
СК: в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лица трех полицейских
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина распылил перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 28 января мужчина около входа в гостиницу на Охотном ряду в Москве распылил в лица трех сотрудников полиции жидкость из перцового баллона, а после толкнул одного из них.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.
Она добавила, что фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении признал.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.
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