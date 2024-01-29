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Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину" - РИА Новости, 29.01.2024
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09:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/moskva-1924064746.html
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину" - РИА Новости, 29.01.2024
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"
Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:14
2024-01-29T09:14
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится", - рассказала Позднякова. Она отметила, что на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам – на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"

Позднякова: Москва в начале февраля упадет в глубокую "барическую ложбину"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам – на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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