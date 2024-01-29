https://ria.ru/20240129/moskva-1924064746.html

Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"

Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину" - РИА Новости, 29.01.2024

Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"

Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:14

2024-01-29T09:14

2024-01-29T09:14

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится", - рассказала Позднякова. Она отметила, что на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам – на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.

https://ria.ru/20240128/pogoda-1923967192.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода