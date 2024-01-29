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Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину" - РИА Новости, 29.01.2024
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"
Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:14
2024-01-29T09:14
2024-01-29T09:14
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татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится", - рассказала Позднякова. Она отметила, что на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам – на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москва в феврале упадет в глубокую "барическую ложбину"
Позднякова: Москва в начале февраля упадет в глубокую "барическую ложбину"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Конец января в Москве отметится высоким атмосферным давлением, а в первые числа февраля столица резко упадет в глубокую "барическую ложбину", сообщила в своем Telegram-канале
главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается теплой по январским меркам – на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе